Intel ARC A580 - debiut karty graficznej do grania w Full HD. Budżetowy układ lepszy niż NVIDIA GeForce RTX 3050

W segmencie kart graficznych możemy spotkać się z dwoma kluczowymi graczami, jakimi są AMD oraz NVIDIA, natomiast istnieje jeszcze jeden, który coraz bardziej rozpycha się wśród nich - jest nim rzecz jasna Intel. Początkowo karty graficzne spod szyldu Niebieskich borykały się z wieloma problemami, które głównie dotyczyły aspektów związanych ze sterownikami. Z czasem sytuacja zaczęła się polepszać, a dziś możemy liczyć na całkiem ciekawą konkurencję wśród aktualnego duopolu. Właśnie zadebiutował budżetowy układ Intel ARC A580.

Intel nie ma zamiaru odpuszczać na rynku kart graficznych i tym razem wprowadza na rynek korzystnie wyceniony model ARC A580. Możemy liczyć na lepszą wydajność niż w przypadku układu NVIDIA GeForce RTX 3050.

Karty graficzne Intela z serii A składają się z trzech segmentów, do których można zaliczyć te oznaczone początkową cyfrą 3, 5 lub 7. Analogicznie pierwszy segment skierowany jest do najmniej wymagających graczy, drugi do tych, którzy preferują rozgrywkę w Full HD, natomiast trzeci oferuje najwyższą wydajność. Debiutujący model zalicza się więc do tzw. średniej półki. Dość długi czas spekulowano na temat omawianej dziś karty graficznej, a przez pewien okres nie było nawet pewności, czy sam Intel nie porzuci modelu ARC A580. Ostatecznie swoją premierę ma on dziś (10 października 2023 roku), a spoglądając na jego osiągi oraz cenę można powiedzieć, że z pewnością szybko stanie się popularnym układem wśród graczy.

NVIDIA GeForce RTX 3050 NVIDIA GeForce RTX 2060 AMD Radeon RX 6500 XT Intel ARC A580 Architektura Ampere Turing RDNA 2 Alchemist Układ graficzny GA106 TU106 NAVI 24 XT ACM-G10 Litografia 8 nm 12 nm 6 nm 6 nm Rozmiar rdzenia 276 mm² 445 mm² 107 mm² 406 mm² Tranzystory 12 mld 11 mld 5 mld 21,7 mld Jednostki SP 2560 1920 1024 3072 Jednostki TMU 80 120 64 192 Jednostki ROP 48 48 32 96 Jednostki RT 20 30 16 24 Jednostki Tensor 80 240 - 384 Taktowanie bazowe 1552 MHz 1365 MHz 2310 MHz 1700 MHz Taktowanie boost 1777 MHz 1680 MHz 2815 MHz 2000 MHz Taktowanie pamięci 14000 MHz 14000 MHz 18000 MHz 16000 MHz Ilość pamięci 8 GB 6 GB 4 GB 8 GB Typ pamięci GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Szyna pamięci 128-bit 192-bit 64-bit 256-bit Przepustowość 224 GB/s 336 GB/s 144 GB/s 512 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x8 PCI-E 3.0 x16 PCI-E 4.0 x4 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 130 W 160 W 107 W 175 W Cena startowa 249 USD 349 USD 199 USD 179,99 USD Data premiery Styczeń 2022 Styczeń 2019 Styczeń 2022 Październik 2023

Na pokładzie znajdziemy 8 GB pamięci w standardzie GDDR6, która może skorzystać z 256-bitowej szyny danych. Maksymalna przepustowość wynosi tu 512 GB/s. Karta graficzna Intel ARC A580, tak jak inne z tej serii, należy do rodziny Alchemist. Spoglądając na resztę specyfikacji, można zauważyć, że wypada dużo lepiej od wspomnianej NVIDII GeForce RTX 3050 i to praktycznie pod każdym względem - nawet jednostek RT. Na rynku ukażą się co najmniej trzy modele od różnych producentów: ASRock, Sparkle oraz Gunnir. Nie wiadomo jeszcze na ten moment, który z nich pojawi się na naszym rynku. Cenę startową ustalono na 179,99 dolarów. Testy wydajności w grach zobaczymy poniżej - zarówno na grafikach, jak i materiale wideo.

