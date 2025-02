Indiana Jones and the Great Circle otrzymało kolejnego dużego patcha. Dodano między innymi obsługę NVIDIA DLSS 4

Wraz z konsumenckimi kartami graficznymi Blackwell na rynku zadebiutowała technika NVIDIA DLSS 4. Spora część funkcji, w tym nowy model Super Resolution, jest dostępna także na starszych układach. Deweloperzy dosyć szybko zaczęli implementować DLSS 4 w poszczególnych grach. Odpowiednia aktualizacja trafiła właśnie także do Indiana Jones and the Great Circle. Nie zabrakło oczywiście wsparcia dla Multi Frame Generation oraz innych ulepszeń.

Gra Indiana Jones and the Great Circle otrzymała aktualizację, która wprowadza wsparcie dla NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 3.1 oraz Intel XeSS 1.4. Posiadacze kart AMD oraz Intela mogą też korzystać już z Path Tracingu.

Gra Indiana Jones and the Great Circle nie jest może produkcją wybitną, ale i tak prezentuje wysoki poziom. Doceniają to także fani znanego archeologa. Jakiś czas temu deweloperzy z MachineGames zapowiedzieli dodanie wsparcia dla techniki NVIDIA DLSS 4. Teraz plany te doczekały się realizacji. Najnowsza duża poprawka do gry wprowadziła funkcję Multi Frame Generation, która pozwala znacząco zwiększyć liczbę FPS-ów na kartach GeForce RTX 5000. Zaimplementowano także nowy model DLSS Super Resolution (a także DLAA), który oferuje znacznie wyższą jakość obrazu niż starsze rozwiązanie. Jest ponadto wsparcie dla najnowszej wersji Ray Reconstruction.

Indiana Jones and the Great Circle, dzięki udostępnionej poprawce, oferuje teraz również generowanie cieni z lokalnych źródeł światła przy udziale Path Tracingu. Do tej pory cienie tego typu były generowane tylko w przypadku słońca. Osoby, które nie mają wystarczająco potężnej karty graficznej wciąż mogą skorzystać ze starszego rozwiązania. Powód do zadowolenia powinni mieć także posiadacze układów AMD oraz Intela, ponieważ studio MachineGames postanowiło udostępnić na nich Path Tracing. W celu skorzystania z tej funkcji należy posiadać kartę z co najmniej 16 GB pamięci VRAM. Oprócz tego dodano wsparcie dla technik AMD FSR 3.1, Intel XeSS 1.4 oraz naprawiono szereg błędów w samej rozgrywce. Z pełną listą zmian można zapoznać się na odpowiedniej stronie w serwisie Steam.

Źródło: MachineGames