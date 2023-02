iMessage doczeka się niebawem odczytywania wiadomości głosem nadawcy. Apple pracuje nad patentem

Apple zawsze podchodzi z wielką dozą ostrożności przy wprowadzaniu nowych rozwiązań. Rynek zaczął jednak okropnie pędzić pod względem wszelkich usług zasilanych sztuczną inteligencją. Znamy już takie, które po pobraniu kilkusekundowej próbki czyjegoś głosu, potrafią z niego od razu korzystać. Wystarczy wpisać dowolny tekst i możemy usłyszeć, jak nasz głos wypowiada określoną kwestię. Apple pracuje nad podobnym rozwiązaniem. Chce jednak wprowadzić tę funkcję do iMessage.

Już niebawem korzystając z iPhone'a będziesz mógł usłyszeć prawdziwy głos nadawcy w iMessage. Apple opracowuje nowe rozwiązanie.

Oczywiście w aplikacji iMessage od dawna jest dostępna funkcja odczytywania przychodzących wiadomości na głos, poprzez Siri. Jednak tym razem ma to być coś specjalnego, a jednocześnie coś, co zdążyliśmy już dość dobrze poznać. Z wniosku patentowego, który złożyło właśnie Apple, możemy się dowiedzieć, że chodzi o zamianę wiadomości tekstowej iMessage, w głosową. Jednak odczytana ma zostać za pomocą głosu nadawcy, który dostarczy jego próbkę. Nadawca będzie mógł więc nagrać swój głos i zapisać plik na urządzeniu. Następnie odbiorca wiadomości zobaczy monit z pytaniem, czy oprócz wiadomości tekstowej, zechce usłyszeć też głosową. Odbierany jest model głosu, który po akceptacji zostaje zapisany.

Stworzony więc zostaje profil symulacji głosowej konkretnej osoby, który następnie jest wykorzystywany do odczytywania wszystkich wiadomości. Użytkownik może też stworzyć samodzielnie taki model głosowy i wysłać drugiej osobie. W zamyśle ma to posłużyć do lepszej komunikacji. W końcu, kiedy słyszymy głos bliskiej osoby, bardziej wpływa to na nasze odczucia i jesteśmy w stanie bardziej się zaangażować w rozmowę. Twórcami całego patentu są Qiong Hi, Jiangchuan Li i David A. Winarsky. Każdy z nich jest w jakiś sposób zaangażowany w tematykę uczenia maszynowego czy zamiany tekstu na mowę. Jest cień szansy, że patent nie dojdzie do realizacji, jednak ostatnie działania firmy w zakresie jej rozwoju (szczególnie aspekty związane z SI) pokazują, że Apple również chce iść w tę stronę.

Źródło: Apple Insider