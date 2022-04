Test Hyperbook NV7 - Laptop do gier z Intel Core i7-12700H, układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3060 i SSD PCIe 4.0

Pomału na rynku pojawia się coraz więcej nowych laptopów, które wykorzystują procesory Intela 12. generacji z rodziny Alder Lake-H. Niedawno testowaliśmy wydajny model GIGABYTE AORUS 15, tym razem jednak przyszła pora na coś lżejszego i dla potencjalnie większej grupy osób, z racji niższej ceny. Mowa o Hyperbooku NV7, który wykorzystuje zupełnie nową obudowę oraz bardziej rozbudowany system chłodzenia. Sprzęt wykorzystuje jeden z trzech układów graficznych NVIDIA Ampere: GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3050 Ti lub GeForce RTX 3060. Do testów wzięliśmy ostatni wariant, który oferuje satysfakcjonującą wydajność w rozdzielczości Full HD. Zobaczymy czy pod innymi względami nowy Hyperbook NV7 również wypadnie odpowiednio dobrze.

Autor: Damian Marusiak

Hyperbook NV7 w rzeczywistości jest następcą popularnego modelu Hyperbook NH7 (podobnie jak Hyperbook NV5 zastępuje model NH5). Cyfra 5 lub 7 w nazwie urządzenia wskazuje na to, z matrycą o jakiej przekątnej mamy do czynienia. Hyperbook NV7 oferuje oczywiście 17,3-calowy ekran Full HD z wysoką częstotliwością odświeżania, sięgającą 144 Hz. Nie brakuje także procesora Intel Core i7-12700H, o hybrydowej budowie z 6 rdzeniami Performance oraz 8 rdzeniami Efficient. Całość bazuje także na pamięciach DDR4 (do 64 GB) oraz nośnikach SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Co ciekawe, nie zabrakło tutaj także miejsca dla 2,5" dysku HDD/SSD. Hyperbook w swoim rozbudowanym konfiguratorze oferuje także dodatkowe opcje jak np. polerowanie układu chłodzenia, wybór pasty termoprzewodzącej, dobór dysków czy instalacja systemu Windows 11 Home/Pro. Model, który skonfigurowaliśmy i przetestowaliśmy kosztuje 7998 złotych z Windows 11 na wersji Trial lub 8537 zł jeśli zdecydujemy się na Windowsa 11.

Hyperbook NV7 to laptop z nową obudową oraz bardziej rozbudowanym systemem chłodzenia. Testowana konfiguracja wykorzystuje 14-rdzeniowy i 20-wątkowy procesor Intel Core i7-12700H oraz układ NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU z TGP sięgającym 105 W.

Testowany Hyperbook Pulsar NV7 posiada na pokładzie kartę NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU Dopisek "Laptop GPU" nie jest przypadkowy - od teraz jest to część oficjalnego nazewnictwa kart w laptopach, dzięki którym mają być wyraźniej rozróżnione względem swoich desktopowych "odpowiedników". W przypadku architektury Ampere wracamy poniekąd do czasów, gdy układy mobilne oraz desktopowe były czymś zupełnie różnym. Duży rdzeń GA102 o bardzo wysokim TGP okazało się karkołomnym zadaniem dla notebooków, toteż w przenośnych komputerach zobaczymy karty oparte co najwyżej na rdzeniach GA104 oraz GA106. W przypadku układu GeForce RTX 3060 Laptop GPU mamy do dyspozycji pełny rdzeń Ampere GA106 z 3840 rdzeniami CUDA oraz 6 GB pamięci VRAM GDDR6 na 192-bitowej magistrali pamięci. Dla porównania GeForce RTX 3060 w desktopach korzysta z rdzenia GA106 z 3584 rdzeniami CUDA, ale również 12 GB pamięci VRAM. Kolejnym problemem może być to, że od teraz NVIDIA nie będzie już wyróżniać modeli Max-Q oraz Max-P (to zazwyczaj było wewnętrzne określenie normalnych kart w laptopach o pełnym TGP). Otrzymujemy zamiast tego układy z określonym, pewnym TGP, którego producenci laptopów muszą przestrzegać. W zależności od karty, TGP będzie wynosić od 60 W do 115 W, co dodatkowo można zwiększyć z pomocą techniki Dynamic Boost 2.0, dostępnej dla każdego układu Ampere bez względu na nominalny współczynnik TGP. W przypadku laptopa Hyperbook Pulsar NV7, karta NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU charakteryzuje się TGP na poziomie maksymalnie 105 W oraz wsparciem dla technologii Dynamic Boost 2.0 (85 W nominalne + 20 W Dynamic Boost 2.0).

RTX 3060 RTX 3070 RTX 3070 Ti RTX 3080 Architektura Ampere Ampere Ampere Ampere Litografia 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung Rdzeń graficzny GA106 GA104 GA104 GA104 Powierzchnia 276 mm² 392 mm² 392 mm² 392 mm² Liczba tranzystorów 13 mld 17 mld 17 mld 17 mld Rdzenie CUDA 3840 5120 5888 6144 Rdzenie RT 30 40 46 48 Rdzenie Tensor 120 160 184 192 Jednostki TMU 120 160 184 192 Jednostki ROP 48 96 96 96 Taktowanie rdzenia Do 1703 MHz Do 1620 MHz Do 1485 MHz Do 1710 MHz Pamięć VRAM 6 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Do 16 GB GDDR6 Taktowanie pamięci Do 14 000 MHz Do 14 000 MHz Do 14 000 MHz Do 14 000 MHz Magistrala pamięci 192-bit 256-bit 256-bit 256-bit Przepustowość 336 GB/s 448 GB/s 448 GB/s 448 GB/s Wsparcie dla PCIe 4.0 Tak Tak Tak Tak HDMI 2.1 Tak Tak Tak Tak TGP 60-130 W 80-140 W 80-150 W 80-165 W Premiera Styczeń 2021 Styczeń 2021 Styczeń 2022 Styczeń 2021

Notebook Hyperbook NV7 wykorzystuje zupełnie nowe procesory Intel Alder Lake-H, które są pierwszą generacją, w której znajdziemy hybrydową architekturę x86. Procesory 12. generacji używają dwóch typów rdzeni - Performance (architektura Golden Cove), gdzie znacząco przebudowano rdzeń, wprowadzając największe zmiany od czasu prezentacji po raz pierwszy rdzenia x86 Skylake (6. generacja Intel Core). Rdzenie Performance są dodatkowo wspomagane przez bardziej energooszczędne rdzenie Efficient - oferują one IPC na poziomie rdzenia x86 z 10. generacji Comet Lake, jednocześnie pobierając zauważalnie mniej energii w porównaniu do dużych rdzeni Performance. W testowanym modelu znajdziemy 14-rdzeniowy i 20-wątkowy procesor Intel Core i7-12700H ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe Graphics. Współczynnik Processor Base Power w modelu Hyperbook NV7 (po aktualizacji BIOS) wynosi 75 W, z kolei Max Turbo Power to już 135 W.