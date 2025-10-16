HBO Max – filmowe i serialowe nowości VOD na 16 - 31 października 2025. Wśród premier Annabelle, Everest, The Big Short i Marsjanin

W bibliotece HBO Max możemy liczyć na pokaźny zakres filmów i seriali od Warner Bros oraz od współpracujących z nimi wytwórni, takich jak DC, Cartoon Network czy Hanna-Barbera. Platforma wspiera natywnie rozdzielczość 1920 x 1080 px wraz z dźwiękiem Dolby Digital 5.1. Wybrane produkcje oferują jednak możliwość odtwarzania w 4K z HDR Dolby Vision oraz Dolby Atmos. Przejdźmy teraz do kluczowej części materiału, w której przedstawiamy wybrane nowości.

Co przyniesie druga połowa października 2025 r. na platformie streamingowej HBO Max? Wśród premier pojawi się m.in. trzy części z serii o demonicznej lalce Annabelle, Everest, Marsjanin, The Big Short (coś dla fanów Wilka z Wall Street) oraz trzeci sezon polskiego serialu - Odwilż.

Annabelle: Narodziny zła (Annabelle: Creation)

Opis: Kilka lat po tragicznej śmierci córki lalkarz i jego żona przyjmują pod swój dach zakonnicę oraz grupę dziewcząt z sierocińca. Zaintrygowane podopieczne odkrywają niedostępny pokój, w którym ukryte jest dzieło lalkarza - Annabelle. Uwięziony w lalce demon obiera sobie za cel jedną z nich. Uznawana za najlepszą odsłonę serii, produkcja skupia się na budowaniu klimatu grozy, unikając przy tym tanich "jump scare'ów". W HBO Max pojawią się również dwie wcześniejsze części: Annabelle i Annabelle wraca do domu.

Kilka lat po tragicznej śmierci córki lalkarz i jego żona przyjmują pod swój dach zakonnicę oraz grupę dziewcząt z sierocińca. Zaintrygowane podopieczne odkrywają niedostępny pokój, w którym ukryte jest dzieło lalkarza - Annabelle. Uwięziony w lalce demon obiera sobie za cel jedną z nich. Uznawana za najlepszą odsłonę serii, produkcja skupia się na budowaniu klimatu grozy, unikając przy tym tanich "jump scare'ów". W HBO Max pojawią się również dwie wcześniejsze części: Annabelle i Annabelle wraca do domu. Występują: Anthony LaPaglia, Samara Lee, Miranda Otto, Brad Greenquist, Lulu Wilson

Anthony LaPaglia, Samara Lee, Miranda Otto, Brad Greenquist, Lulu Wilson Światowa data premiery: 19 czerwca 2017 roku

19 czerwca 2017 roku W HBO Max od: 17 października 2025 roku

17 października 2025 roku Tytuł oryginalny: Annabelle: Creation

Annabelle: Creation Gatunek: Horror

Horror Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 6,5/10 (165 tys. ocen)

6,5/10 (165 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,2/10 (69 tys. ocen)

6,2/10 (69 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 70% / 68%

Odwilż - Sezon 3

Opis: Na brzegu Odry w Szczecinie znaleziono ciało młodej kobiety. Śledztwo prowadzi Katarzyna Zawieja, zdeterminowana policjantka, która zmaga się z osobistą tragedią. Sprawa się komplikuje, gdy okazuje się, że ofiara tuż przed śmiercią urodziła dziecko. Dla Zawiei rozpoczyna się wyścig z czasem, by odnaleźć niemowlę. Poszukiwania te zmuszą ją do konfrontacji z własną rolą samotnej matki i żałobą po mężu, a walka o życie dziecka stanie się dla niej walką o samą siebie. W tle tropy prowadzą do handlarzy fentanylem.

Na brzegu Odry w Szczecinie znaleziono ciało młodej kobiety. Śledztwo prowadzi Katarzyna Zawieja, zdeterminowana policjantka, która zmaga się z osobistą tragedią. Sprawa się komplikuje, gdy okazuje się, że ofiara tuż przed śmiercią urodziła dziecko. Dla Zawiei rozpoczyna się wyścig z czasem, by odnaleźć niemowlę. Poszukiwania te zmuszą ją do konfrontacji z własną rolą samotnej matki i żałobą po mężu, a walka o życie dziecka stanie się dla niej walką o samą siebie. W tle tropy prowadzą do handlarzy fentanylem. Występują: Katarzyna Wajda, Bartłomiej Kotschedoff, Andrzej Grabowski

Katarzyna Wajda, Bartłomiej Kotschedoff, Andrzej Grabowski Światowa data premiery: 1 kwietnia 2022 roku

1 kwietnia 2022 roku W HBO Max od: 17 października 2025 roku

17 października 2025 roku Tytuł oryginalny: Odwilż

Odwilż Gatunek: Dramat, Kryminał

Dramat, Kryminał Kraj produkcji: Polska, Wielka Brytania

Polska, Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb: 6,7/10 (3,4 tys. ocen)

6,7/10 (3,4 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,6/10 (25 tys. ocen)

6,6/10 (25 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / 72%

Everest

Opis: Film „Everest” opowiada historię grupy himalaistów pod wodzą doświadczonego Roba Halla, którzy podejmują próbę zdobycia jednego z najbardziej niedostępnych szczytów świata. W obliczu śmiertelnego zimna, gwałtownych burz śnieżnych i dramatycznego niedoboru tlenu, wspinacze stają do nierównej walki o życie - walki, która w jeden tragiczny dzień pochłonęła piętnaście istnień. To poruszający film o granicach ludzkiej wytrzymałości - zarówno fizycznej, jak i psychicznej - wobec potęgi natury, której nie sposób ujarzmić.

Film „Everest” opowiada historię grupy himalaistów pod wodzą doświadczonego Roba Halla, którzy podejmują próbę zdobycia jednego z najbardziej niedostępnych szczytów świata. W obliczu śmiertelnego zimna, gwałtownych burz śnieżnych i dramatycznego niedoboru tlenu, wspinacze stają do nierównej walki o życie - walki, która w jeden tragiczny dzień pochłonęła piętnaście istnień. To poruszający film o granicach ludzkiej wytrzymałości - zarówno fizycznej, jak i psychicznej - wobec potęgi natury, której nie sposób ujarzmić. Występują: Jason Clarke, Ang Phula Sherpa, Thomas M. Wright, Martin Henderson

Jason Clarke, Ang Phula Sherpa, Thomas M. Wright, Martin Henderson Światowa data premiery: 2 września 2015 roku

2 września 2015 roku W HBO Max od: 23 października 2025 roku

23 października 2025 roku Tytuł oryginalny: Everest

Everest Gatunek: Dramat, Przygodowy, Survival, Biografia

Dramat, Przygodowy, Survival, Biografia Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania, Islandia

USA, Wielka Brytania, Islandia Ocena na portalu IMDb: 7,1/10 (243 tys. ocen)

7,1/10 (243 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 7,3/10 (154 tys. ocen)

7,3/10 (154 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 73% / 68%

The Big Short

Opis: Film, oparty na książce Michaela Lewisa i wyróżniony nagrodą Oscara, przedstawia kulisy światowego kryzysu finansowego, który w 2008 roku wstrząsnął globalną gospodarką. To historia o garstce ludzi, którzy - przewidując nadchodzącą katastrofę - potrafili na niej zarobić, podczas gdy świat pogrążał się w chaosie. Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść ukazuje, jak spekulacje, ryzykowne inwestycje i balansowanie na granicy prawa doprowadziły do jednej z największych zapaści ekonomicznych w historii. To sensacyjny i bezkompromisowy obraz mechanizmów, które zaważyły na losach milionów ludzi.

Film, oparty na książce Michaela Lewisa i wyróżniony nagrodą Oscara, przedstawia kulisy światowego kryzysu finansowego, który w 2008 roku wstrząsnął globalną gospodarką. To historia o garstce ludzi, którzy - przewidując nadchodzącą katastrofę - potrafili na niej zarobić, podczas gdy świat pogrążał się w chaosie. Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść ukazuje, jak spekulacje, ryzykowne inwestycje i balansowanie na granicy prawa doprowadziły do jednej z największych zapaści ekonomicznych w historii. To sensacyjny i bezkompromisowy obraz mechanizmów, które zaważyły na losach milionów ludzi. Występują: Ryan Gosling, Christian Bale, Rudy Eisenzopf, Charlie Talbert, Casey Groves

Ryan Gosling, Christian Bale, Rudy Eisenzopf, Charlie Talbert, Casey Groves Światowa data premiery: 12 listopada 2015 roku

12 listopada 2015 roku W HBO Max od: 23 października 2025 roku

23 października 2025 roku Tytuł oryginalny: The Big Short

The Big Short Gatunek: Komedia, Satyra, Biografia, Historyczny

Komedia, Satyra, Biografia, Historyczny Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 7,8/10 (523 tys. ocen)

7,8/10 (523 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 7,4/10 (156 tys. ocen)

7,4/10 (156 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 89% / 88%

Marsjanin (The Martian)

Opis: Film na podstawie powieści Andiego Weira, opowiada o nieudanej ekspedycji Marka Watneya, który zostaje sam na Marsie. Burza piaskowa zmusza jego załogę do ewakuacji, a ciężko ranny Mark - uznany za martwego - odzyskuje przytomność w zniszczonym przez wichurę obozie. Bez łączności z Ziemią, z minimalnymi zapasami powietrza i żywności, staje przed pozornie niemożliwym zadaniem: przetrwać na obcej planecie, gdzie każdy błąd może kosztować życie. Nikt nie planuje misji ratunkowej, a czas działa na jego niekorzyść.

Film na podstawie powieści Andiego Weira, opowiada o nieudanej ekspedycji Marka Watneya, który zostaje sam na Marsie. Burza piaskowa zmusza jego załogę do ewakuacji, a ciężko ranny Mark - uznany za martwego - odzyskuje przytomność w zniszczonym przez wichurę obozie. Bez łączności z Ziemią, z minimalnymi zapasami powietrza i żywności, staje przed pozornie niemożliwym zadaniem: przetrwać na obcej planecie, gdzie każdy błąd może kosztować życie. Nikt nie planuje misji ratunkowej, a czas działa na jego niekorzyść. Występują: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Michael Peña

Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Michael Peña Światowa data premiery: 11 września 2015 roku

11 września 2015 roku W HBO Max od: 25 października 2025 roku

25 października 2025 roku Tytuł oryginalny: The Martian

The Martian Gatunek: Dramat, Przygodowy, Survival, Sci-Fi

Dramat, Przygodowy, Survival, Sci-Fi Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania, Węgry, Jordania

USA, Wielka Brytania, Węgry, Jordania Ocena na portalu IMDb: 8,0/10 (984 tys. ocen)

8,0/10 (984 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 7,6/10 (307 tys. ocen)

7,6/10 (307 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 91% / 91%

To: Witajcie w Derry (IT: Welcome to Derry) - Sezon 1

Opis: Serial opowie o wydarzeniach z 1962 roku, czyli o czasie poprzedzającym akcję pierwszego filmu z serii „To” z 1989 roku, opartego na powieści Stephena Kinga. Historia skupi się na mitologii klauna Pennywise’a oraz na tragediach, które wywołał w przeszłości.

Serial opowie o wydarzeniach z 1962 roku, czyli o czasie poprzedzającym akcję pierwszego filmu z serii „To” z 1989 roku, opartego na powieści Stephena Kinga. Historia skupi się na mitologii klauna Pennywise’a oraz na tragediach, które wywołał w przeszłości. Występują: Joshua Odjick, Bill Skarsgård, Mikkal Karim Fidler, Jack Molloy Legault

Joshua Odjick, Bill Skarsgård, Mikkal Karim Fidler, Jack Molloy Legault Światowa data premiery: 26 października 2025 roku

26 października 2025 roku W HBO Max od: 26 października 2025 roku

26 października 2025 roku Tytuł oryginalny: Welcome to Derry

Welcome to Derry Gatunek: Horror

Horror Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Źródło: HBO Max