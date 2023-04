Humble Choice z mocną reprezentacją na kwiecień. Przewodzą jej Death Stranding, Aliens: Fireteam Elite i Life is Strange 2

Jednym z ciekawszych i bardziej opłacalnych sposobów na zakupienie różnej maści gier jest Humble Choice. Zazwyczaj w ofercie pojawiają się naprawdę interesujące i dobrze oceniane tytuły, a co więcej można przy okazji wesprzeć różnego rodzaju zbiórki charytatywne. Po nie najgorszych zbiorach w ramach marcowego pakietu - między innymi Biomutant i Jurassic World Evolution 2 - te na kwiecień zapowiadają się jeszcze bardziej okazale.

Kwietniowe Humble Choice wprowadza przede wszystkim Death Stranding: Director's Cut, Aliens: Fireteam Elite, niezwykle dynamiczne Rollerdrome oraz Life is Strange 2: Complete Season.

Zdecydowanie najmocniej prezentuje się Death Stranding: Director's Cut. Najnowszy jak dotąd projekt Hideo Kojimy zazwyczaj się uwielbia lub nie znosi, niemniej jednak warto co najmniej sprawdzić tak oryginalne podejście do rozgrywki. Szczególnie w przypadku, gdy otrzymujemy najbardziej zaawansowaną wersję tytułu. Pojawia się również Aliens: Fireteam Elite - kooperacyjna strzelanka z 2021 roku w kultowym uniwersum. Dla wielu była rozczarowaniem - szczególnie w zestawieniu z Isolation - jednak to wciąż całkiem niezła gatunkowa pozycja.

Pakiet zawiera także pełną drugą odsłonę Life is Strange, gdzie wcielamy się w uciekających ze Seattle przed wymiarem sprawiedliwości Seanem i Danielem Diazem. Inni mogą zasmakować w Rollerdrome od studia Roll7. Ten mały hit zeszłego roku jest trzecioosobowym shooterem umiejscowionym w niedalekiej przyszłości, gdzie ścieramy się w nowej, krwawej dyscyplinie sportu, wymagającej zarówno precyzji, jak i stylu. Druga połowa Humble Choice to już nieco mniej znane pozycje, które możemy sprawdzić: The Life and Suffering of Sir Brante, Monster Prom 2: Monster Camp, Revita oraz Founder's Fortune. A to wszystko za 47 złotych.

From Colonial Marines to BTs and BBs--April Choice's sci-fi blockbusters are here!



Own these and six more games including Rollerdrome and Life is Strange 2: Complete Edition. https://t.co/fjXt7Mta9N pic.twitter.com/kVufVAILuN — Humble Bundle (@humble) April 4, 2023

Źródło: Twitter