Humble Bundle z interesującym i tanim pakietem gier RPG. Wszystkie pozycje są przeznaczone na platformę GOG

Serwis Humble Bundle jest doskonale znany miłośnikom gier. Do jego oferty trafiają często interesujące pakiety, które można nabyć po okazyjnej cenie, przy okazji wspierając organizacje charytatywne. Jednym z takich przypadków jest świąteczny zestaw przygotowany we współpracy z platformą GOG. Za stosunkowo niewielką opłatą można wejść w posiadanie siedmiu dobrych gier. Wszystkie klucze są przeznaczone na polską platformę dystrybucji cyfrowej.

Gracze mogą wybrać dwa warianty pakietu. Za pierwszy trzeba zapłacić 7,30 euro (ok. 32 zł). W jego skład wchodzą gry Kingdom Come: Deliverance, Thronebreaker: The Witcher Tales, Elex oraz Vampyr. Pakiet pełny otrzymają osoby, które zapłacą minimum 10,96 euro (ok. 48 zł). W tym przypadku, oprócz powyższych pozycji, gracze otrzymają dodatkowo gry Wasteland 3: Colorado Collection, Greedfall Gold Edition oraz Darksiders III: Deluxe Edition. Warto odnotować, że ta ostatnia pozycja nie jest grą RPG w pełnym tego słowa znaczeniu. Każdy klucz należy aktywować w serwisie GOG i jest to pierwszy taki przypadek w historii Humble Bundle. Polska platforma wszystkie swoje pozycje oferuje w wersji pozbawionej zabezpieczeń DRM.

Tym razem część wpływów ze sprzedaży pakietu zostanie przekazane organizacji Code.org, która działa na rzecz upowszechnienia informatyki w szkołach i zwiększania udziału w nich kobiet oraz niedoreprezentowanych osób o innym kolorze skóry niż biały. Warto podkreślić, że każdy nabywca może zdecydować o tym, w jakich proporcjach mają zostać rozdzielone wpływy ze sprzedaży pakietu. Wystarczy kliknąć znajdującą się po prawej stronie belkę "Adjust Donation", a następnie zaznaczyć pole "Custom Amount". Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, żeby cała kwota (z wyjątkiem pewnego procentu dla serwisu Humble Bundle) trafiła na cel charytatywny.

Źródło: Humble Bundle