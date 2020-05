Huawei Mate Watch - nadchodzi odpowiedź na Apple Watch

Królem rynku smartwatchy jest Apple Watch i nie ma większego sensu spieranie się w tej kwestii. Takie są fakty i najpewniej rozłożenie udziałów w rynku inteligentnych zegarków nie ulegnie znaczącej zmianie. Nie w najbliższym czasie, choć niektórzy producenci coraz śmielej poczynają sobie w temacie urządzeń ubieralnych. Dobrym przykładem będzie tutaj gigant z Państwa Środka, który przygotowuje się do premiery nowych smartfonów — flagowców Huawei Mate 40. Te zadebiutują już jesienią, jednakże wraz z nimi możemy spodziewać się zegarka Huawei Mate Watch. To jednak nie wszystko. Ostatni przeciek sugeruje obecność Huawei Mate Pod-a w nadchodzącym portfolio firmy.

Jesienią przy okazji premiery smartfonów Huawei Mate 40 zadebiutuje nowy smartzegarek ze stajni chińskiego giganta - Huawei Mate Watch.

Zacznijmy od Apple Watcha, gdyż to właśnie on jest tu dobrym punktem odniesienia. Sadownicy wygrywają tutaj prostotą zarówno w kwestii wyglądu zewnętrznego, interfejsu, jak i nazewnictwa. Przeczuwam, że Huawei zamierza podążyć podobną ścieżką. Czy słusznie? Patrząc na dość chaotyczne nazewnictwo inteligentnych zegarków ze stajni producenta, uważam, że byłby to naprawdę dobry ruch. Natomiast, zastanawia mnie coś jeszcze. Jeśli Huawei Mate Watch faktycznie zadebiutuje we właśnie przyjętym nazewnictwie, co stanie się z serią Huawei Watch GT? Jasne, Huawei może ją wygasić, ale prawdopodobnym wydaje się to, że przyszłe urządzenia z linii GT będą zwyczajnie tańsze.

Linia Mate od Huawei, niezależnie od tego, o jakiej kategorii urządzeń mówimy, prezentuje topowy poziom. Jakość, wykonania i funkcje to jedno, ale sprzęty są zwyczajnie drogie i jak mniemam, Huawei Mate Watch również nie będzie należał do najtańszych. To również czyni sprzęt potencjalnie zbliżonym do Apple Watcha. To czy powtórzy jego sukces, zależy od wielu czynników. Jako że Huawei Mate Watch poza nazwą jest jedną wielką niewiadomą, ich ocena jest niemożliwa. Należy za to wspomnieć o tym, że obok zegarka Huawei może pokazać również Mate Pod. Kto wie, może będzie to odpowiedź na Apple iPod, czyli odtwarzacz muzyczny.

Źródło: Teme (特米)