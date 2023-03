Horizon Forbidden West: Burning Shores - nowe ujęcia z gry. Twórcy chwalą się next-genowymi chmurami

Do premiery DLC hitu Guerilla Games, gdzie trafimy prosto do postapokaliptycznej wersji Hollywood, pozostały już równo trzy tygodnie. W międzyczasie zaś deweloperzy wraz z Sony starają się zamieścić jak najwięcej materiałów, które zachęcą nas do poszerzenia zawartości Forbidden West. Na pewno możemy liczyć na spory skok pod kątem widowiskowości tytułu. Szumnie zapowiadane są nowe usprawnienia do i tak dobrze wyglądającej podstawki.

Horizon Forbidden West: Burning Shores otrzymało kolejną technologiczną prezentację. Tym razem skupiono się przede wszystkim na aspekcie chmur, które mają wprowadzić znacznie więcej niż tylko puste widoczki.

Jak się okazuje, deweloperzy pracowali nad przełomowymi pejzażami jeszcze w okolicach Horizon Zero Dawn, między innymi majstrując w edytorze nad różnego rodzaju efektami 3D. Ostatecznie jednak zrezygnowano wtedy z tak daleko sięgających pomysłów z powodu bariery technologicznej. Dopiero teraz, przy okazji dodatku Burning Shores, przekroczono owe ograniczenia, tworząc tzw. “Frankencloudscapes” - chmury, które stanowią nie tylko tło, ale także dzięki swojej skomplikowanej strukturze elementy do eksploracji.

Ponownie Guerilla podkreśla konieczność zrobienia tego tylko i wyłącznie na PlayStation 5. Konsola poprzedniej generacji po prostu nie posiada mocy obliczeniowych, aby mierzyć się z takimi wyzwaniami. "Next-genowe chmury" wprowadzą specyficzną grę związaną z korelacją nieba i tego, co poniżej, wzorowaną na pracach XIX-wiecznego artysty Alberta Bierstadta, ale jednocześnie mają być istotniejszym elementem w samej rozgrywce. W nowym DLC Aloy ma dość często korzystać z latających maszyn, toteż wtedy będzie trafiała na różne niespodzianki wśród chmur - takie jak ukryte jaskinie czy tunele. Na razie nie otrzymaliśmy żadnego gameplayu, ale możemy się przyjrzeć samym grafikom.

Źródło: PlayStation