Hextech Mayhem: gra osadzona w uniwersum League of Legends trafia na Androida i iOS dzięki Netflixowi

Netflix, zgodnie ze wcześniejszymi deklaracjami, coraz mocniej zadomawia się w świecie mobilnego gamingu. Kilka miesięcy temu usługodawca wdrożył do aplikacji na smartfony z systemem Android oraz iOS sekcję z darmowymi grami. Dodam, że produkcje są „darmowe” jedynie dla subskrybentów Netflixa. Aktualnie w bazie znajdziemy tytuły, takie jak Stanger Things: 1984, Stranger Things3: Gra oraz Asphalth Xtreme. Dziś dopisujemy tu również spin-off League of Legends – Hextech Mayhem, czyli swoistą gratkę dla fanów uniwersum LOL-a. Choć bez wątpienia jest to dobra wiadomość, nie można powiedzieć o zaskoczeniu. Już sama obecność serialu Arcane świadczyła o zainteresowaniu Netflixa tym światem.

Od dziś platforma streamingowa Netflix pozwala pobrać grę mobilną osadzoną w świecie League of Legends. Poznajcie Hextech Mayhem.

Są tu fani uniwersum League of Legends? Jeśli tak, całkiem możliwe, że zainteresuje Was najnowsza produkcja studia Riot Forge, której rozgrywka ma miejsce w świecie LOL-a. To niewielka gra mobilna przeznaczona dla użytkowników smartfonów pracujących pod kontrolą systemów Android oraz iOS. Zabawa nie jest szczególnie rozbudowana, choć podobnie jak w przypadku gatunku MOBA możemy liczyć tutaj na solidną porcję dynamiki. Hextech Mayhem to tak zwany jednoosobowy „rhytm runner”, w którym napotkamy postacie Ziggsa i Heimerdingera. Zabawa ogranicza się, a jakże, do biegania naszym protagonistą, unikania przeszkód i ataków.

Hextech Mayhem nie jest jednak całkowitą nowością. To tytuł znany z platformy PC oraz konsol. Niemniej, dopiero teraz ma miejsce premiera jego mobilnej odsłony. Produkcja jest oczywiście darmowa i całkowicie pozbawiona reklam. Rzecz jasna, wyłącznie dla osób opłacających subskrypcję Netflixa. Początkowo, ambicje streamingowego potentata celujące w mobilny rynek growy wydawały się przesadzone, natomiast każdy kolejny krok giganta udowadnia, że ten traktuje wspomniany segment wyjątkowo poważnie. Nie pozostaje nam nic innego, jak oczekiwać kolejnych, mam nadzieję, równie udanych debiutów.

Źródło: Netflix