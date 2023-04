HBO Max wkrótce zostanie zastąpione przez Max. W planach m.in. nowa adaptacja książek Harry Potter w formie serialu

W ubiegłym roku prezes Warner Bros. Discovery - David Zaslav - zapowiadał koniec działalność platformy HBO Max i wprowadzenie nowej, która połączy treści od wspomnianej usługi oraz Discovery+, w ten sposób tworząc jeden większy format, mający na celu bezpośrednie konkurowanie m.in. z Netfliksem czy Disney+. Dzisiaj ujawniono pierwsze szczegóły na temat nowej usługi VOD, która w USA zadebiutuje w przyszłym miesiącu. Przy okazji zapowiedziano kilka nowych projektów serialowych. Jeden z nich wywoła lawinę dyskusji.

W przyszłym miesiącu w USA platforma HBO Max zostanie zastąpiona przez Max. Nowa usługa scali ofertę dotychczasowego HBO Max oraz Discovery+.

Już 23 maja w USA nastąpi kolejna zmiana na rynku platform VOD. Dotychczasowe HBO Max oraz Discovery+ połączą się w jedną, większą usługę o prostej nazwie Max. Ma być znacznie bogatsza w treść, a dzięki porzuceniu nazwy "HBO" (choć nowe logo bezpośrednio nawiązuje do HBO) nowa usługa ma szybciej pozyskiwać kolejnych subskrybentów (choć my już teraz zastanawiamy się czy wdrożenie Max spowoduje powrót usuniętych z HBO Max treści, by w ten sposób zaoszczędzić miliony dolarów). Max zostanie podzielony na trzy segmenty o różnych cenach i oferujących inną jakość obrazu/dźwięku:

Max w wersji z reklamami - 9,99 USD miesięcznie

Max bez reklam i w jakości Full HD / Dolby Digital 5.1 - 15,99 USD miesięcznie

Max bez reklam i w jakości 4K HDR / Dolby Atmos - 19,99 USD miesięcznie

Jak widać, Warner Bros. Discovery rozdzielił usługę Max, tak aby osobno oferować jakość HD i osobno 4K z dźwiękiem w formacie Dolby Atmos. Firma zarządzana przez Davida Zaslava idzie zatem w kierunku Netfliksa, który jakość 4K oferuje wyłącznie w najdroższym pakiecie Premium. Nie wiemy jednak na chwilę obecną ile treści w UHD będzie oferowanych w momencie premiery. Obecnie na HBO Max tylko niewielka garść treści jest w 4K i to pomimo faktu, iż wiele z obecnych tam filmów czy seriali jest dostępna w 4K (za pośrednictwem m.in. nośników fizycznych), ale na HBO Max oferowane są wyłącznie w HD i Dolby Digital 5.1.

On May 23, HBO Max is becoming Max — The One To Watch for all of HBO, hit series, movies, reality, and more. #StreamOnMax pic.twitter.com/GYJ4yJtkhG — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Przy okazji prezentacji pierwszych szczegółów dotyczących Max, Warner Bros. Discovery potwierdziło również plany co do przyszłych projektów. Potwierdziła się przede wszystkim informacja krążąca w sieci już od jakiegoś czasu. Na platformie Max pojawi się reboot Harry'ego Pottera, tym razem w formie serialu. Zamówiono właśnie pierwszy sezon, który będzie jednocześnie adaptacją pierwszej książki. Miejmy nadzieję, że w przeciwieństwie do Wiedźmina Netfliksa czy Władcy Pierścieni od Amazon Prime Video, w tym wypadku twórcy nie będą udawać, że są w stanie wymyślić coś lepszego niż zostało to podane w oryginalnych książkach. Zapowiedziano również drugi spin-off Gry o Tron: A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, który opowie historię sir Duncana oraz jego giermka nazywanego Jajem.

Your Hogwarts letter is here.



Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

A century before @GameofThrones, there was Ser Duncan the Tall and his squire, Egg.



Executive produced by George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal, and Vince Gerardis, A Knight of the #SevenKingdoms: The Hedge Knight has received a straight to series order. #StreamOnMax pic.twitter.com/MRPUke5Upt — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Źródło: Warner Bros. Discovery