Batman: The Animated Series - już wkrótce kultowy serial animowany pojawi się w polskim VOD dzięki HBO Max

Jeśli chodzi o styczeń na platformie HBO Max, to największym zainteresowaniem widzów cieszy się chyba serial The Last of Us. Jednak już w lutym, a dokładniej 15. lutego, we wspomnianym serwisie VOD pojawi się nie lada gratka nie tylko dla graczy. W katalogu serwisu pojawi się mianowicie animowany serial pt. Batman: The Animated Series, który swój debiut miał nieco przed trzydziestoma laty. Mamy więc bezsprzecznie do czynienia z produkcją kultową, której dotychczas w polskiej wersji HBO Max zdecydowanie brakowało.

Już 15. lutego 2023 r., do polskiego HBO Max trafi pierwszy sezon kultowego serialu aminowanego pt. Batman: The Animated Series.

Gdy HBO Max wchodziło do Polski, nadzieje co do serwisu były naprawdę ogromne. Wiadomo było bowiem, że na platformie pojawi się zawartość od takich gigantów jak Warner Bros., New Line, Ghibli, The CW, CNN, TNT, TCM, Cartoon Network, Adult Swim, truTV czy Crunchyroll. Nie wspominając już o produkcjach oryginalnych. Niestety, ku rozczarowaniu widzów oferta na nasz rynek okazała się być nie tak bogatą, jak choćby na rynek macierzysty (USA), stąd polscy widzowie nie otrzymali jak dotąd dostępu m.in. do tytułowego Batman: The Animated Series.

Sytuacja zmieni się już 15. lutego tego roku, kiedy to na platformie pojawi się cały pierwszy sezon przygód Mrocznego Rycerza (65 odcinków). Na ten moment nie wiadomo jeszcze niczego o kolejnych sezonach (łącznie 4 sezony - 109 odcinki), jednak pojawienie się przynajmniej pierwszego dobrze wróży. Warto dodać, że kilka lat temu serial odrestaurowano i przygotowano w jakości Full HD (dla potrzeb m.in. wydań Blu-ray). Jednak w przypadku amerykańskiej odsłony HBO Max mamy do czynienia wyłącznie z jakością HD, stąd spodziewamy się, że właśnie w tej rozdzielczości Batman wkroczy także do polskiego katalogu.

