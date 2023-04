Harry Potter: Quidditch Champions - Warner Bros idzie za ciosem. Nowa gra w kultowym uniwersum zapowiedziana

Mimo że daleko nam jeszcze nawet do półmetka, bez większego ryzyka można już powiedzieć, że Hogwarts Legacy to bezdyskusyjnie jedna z najgorętszych gier 2023 roku. Jeśliby zaś sporządzić listę elementów, których fanom najbardziej tam brakowało, czarodziejski sport zajmowałby dość wysokie miejsce. Jak się jednak okazuje, Warner Bros. już dawno przygotowało się na taką sytuację, zatrudniając osoby pracujące nad innym projektem.

Harry Potter: Quidditch Champions to mająca powstawać od pewnego już czasu sieciowa gra, w której sami lub ze znajomymi będziemy rozgrywać mecze w kultowym uniwersum.

Na razie postawiono przede wszystkim na efekt zaskoczenia, jako że poza krótką animacją nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych materiałów związanych z grą. Jak z samego tytułu wynika, będziemy mieli do czynienia z pozycją nastawioną na rozgrywki Quidditcha. Naturalnie nie ma co liczyć na to, że projekt będzie miał jakiekolwiek połączenie z Hogwarts Legacy, choć wiele osób wolałoby taki scenariusz. Czekają nas sieciowe zmagania - czyli sytuacja daleka od ideału, ale może coś z tego wyniknie, jako że próżno szukać kompetentnej gry w tej materii.

Co ciekawe, już teraz można się zapisać na pierwszą betę Harry Potter: Quidditch Champions. Za grę odpowiada Unbroken Studios. Mało znana ekipa wzięła ostatnio udział w pracach nad opóźnionym projektem Suicide Squad: Kill the Justice League, w 2018 roku zaś wypuścili Fractured Lands, dość mało znane battle royale z pojazdami na pierwszym planie. Trudno zatem na tę chwilę stwierdzić, czy poradzą sobie z takim przedsięwzięciem. Tak czy inaczej uniwersum Harry'ego Pottera dalej się rozwija w różnych mediach. W końcu niedawno dowiedzieliśmy się o kontrowersyjnym pomyśle wypuszczenia serialowej wersji sagi J.K. Rowling.

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD — Warner Bros. Games (@wbgames) April 17, 2023

Źródło: Warner Bros. Games