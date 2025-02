Harry Potter: Quidditch Champions - nowy zwiastun z fragmentami rozgrywki i prezentacją trybów gry

Niezależnie od okresu, gry ze świata czarodzieja z charakterystyczną blizną na czole są stałym elementem branży. Już ponad dwie dekady temu, niedługo po kinowej premierze Kamienia Filozoficznego, dostaliśmy grę na jej podstawie. Przez lata pojawiały się lepsze i gorsze "egranizacje", ale raczej nie ma wątpliwości, że największym hitem było Hogwarts Legacy. Co istotne jednak, w dalszym ciągu nie zawitała gra z rozgrywkami Quidditcha z prawdziwego zdarzenia.

Harry Potter: Quidditch Champions otrzymał jeszcze jedną zapowiedź. Skupia się na przekrojowym ukazaniu kluczowych trybów.

O grze studia Unbroken nie wiemy na razie jakoś specjalnie dużo, choć w jeszcze jesienią zeszłego roku zapraszano nawet do testów. Mówiąc szczerze, dotąd nie dano nam zbyt wiele argumentów przemawiających za zakupem na premierę. Chociażby oprawa daleka jest od dzisiejszych standardów, a najnowszy gameplay jedynie to potwierdza. Wydaje się, że jeżeli Harry Potter: Quidditch Champions miałoby gdzieś odnieść spory sukces, to w trybie wieloosobowym. W dużej mierze z uwagi na brak konkurencji w tym względzie. Sami zresztą zobaczcie:

Do premiery nie pozostało jakoś niesamowicie wiele czasu, ale deweloperzy wyraźnie się nie śpieszą, stawiając na w miarę powolne zachęcanie graczy. Mamy standardowy podział na jednoosobową karierę i wieloosobowe rozgrywki online, mające gwarantować wiele różnych opcji, w tym wspólne występy w drużynie ze znajomymi (do 3 graczy). W trakcie gry pojawią się także świetnie znane z książek postacie, z Harrym i Ronem na czele. Możemy też rzecz jasna dopasować wygląd naszego ścigającego, szukającego, pałkarza bądź obrońcy. Premiera wersji cyfrowych gry odbędzie się 3 września, na fizyczne zaczekamy do 8 listopada. Pecetowcy (Steam, Epic Games Store) oraz posiadacze konsol Xbox One oraz Xbox Series X|S zapłacą 127 złotych za wersję Standardową oraz 168 złotych za Deluxe (w sklepach Microsoftu: 129 i 169). Co ciekawe, Harry Potter: Quidditch Champions pojawi się w ramach wrześniowego PS Plus Essential. Wersja na konsolę Nintendo Switch ukaże się w okresie świątecznym.

Źródło: Warner Bros. Games (Youtube)