Harry Potter powróci w jeszcze jednej grze. Ma ona zebrać wszystkie przygody młodego czarodzieja w jednym miejscu

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że studio Unbroken pod czujnym okiem Electronic Arts przygotowuje sieciową grę pt. Harry Potter: Quidditch Champions. Wygląda jednak na to, że sukces ubiegłorocznego Dziedzictwa Hogwartu sprawił, iż uniwersum Harry'ego Pottera będzie w najbliższym czasie jeszcze mocniej eksploatowane. Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują wszak, że powstaje nowa gra LEGO Harry Potter. Oficjalnej zapowiedzi spodziewamy się pod koniec sierpnia.

W sieci pojawił się trop wskazujący na powstawanie nowej gry w uniwersum Harry'ego Pottera. Mowa o nowej odsłonie LEGO, która miałaby zebrać wszystkie przygody młodego czarodzieja w jednym miejscu.

No dobrze, nie przesadzajmy może z tymi znakami na ziemi i niebie. O tym, że nadchodzi nowa gra z serii LEGO z Harrym w tle dowiedzieliśmy się za pośrednictwem serwisu VGC, który przyuważył, iż na oficjalnym Instagramie Warner Bros. South Africa pojawiła się grafika promocyjna gry. Materiał szybko został usunięty, ale co raz wpływa do sieci, już z niej nie znika. Dostrzeżono także datę 25 sierpnia, która sugeruje datę oficjalnej zapowiedzi (Gamescom).

Jeśli jesteście wiernymi fanami Chłopca Który Przeżył to z pewnością wiecie, że gry z serii LEGO z udziałem Pottera już się wcześniej pojawiały. Mowa o latach 1-4 z 2010 roku oraz o latach 5-7 z debiutem w 2011 roku. Co jednak ciekawe, najnowsza produkcja (zgodnie z przeciekami) miałaby zebrać wszystkie przygody z uniwersum w jednym miejscu na tej samej zasadzie co LEGO Star Wars: The Skywalker Saga z 2021 roku. A poniżej - dla przypomnienia - zwiastun wspomnianej serii LEGO sprzed ponad 10 lat:

Źródło: VGC