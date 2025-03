Hansker Performance - pionowa myszka dla graczy, która oferuje sensor PixArt 3395 i jest kompatybilna z macOS, Linux i Windows

Marka Drop (początkowo Massdrop) pojawiła się na rynku w 2012 roku. To amerykańskie przedsiębiorstwo specjalizowało się w sprzedaży produktów od innych producentów, choć z czasem zaczęło oferować także własne (warto też wspomnieć, że w 2023 roku omawianą firmę nabył Corsair). Jednym z ostatnich jest ergonomiczna myszka - tytułowy model Hansker Performance. Zapewnia on trzy tryby łączności, sensor o wysokiej rozdzielczości oraz przełączniki Huano.

Hansker Performance nie wyróżnia się za bardzo spośród konkurencji swoim wyglądem - tym bardziej że mowa o segmencie pionowych myszy. Ten ergonomiczny model został wyposażony w sensor PixArt 3395, który oferuje maksymalną rozdzielczość wynoszącą 26 000 DPI. Do tego będziemy mogli skorzystać z przełączników Huano, a częstotliwość odpytywania wynosi tu 1000 herców. Konstrukcja myszy jest wygięta pod kątem 51 stopni. Możemy ją połączyć z innymi urządzeniami przez port USB typu C, łączność radiową lub Bluetooth.

Hansker Performance Sensor PixArt 3395 Czułość 26 000 DPI Odświeżanie 1 000 Hz Przełączniki Huano (low-force) Akumulator 600 mAh Łączność USB typu C, Bluetooth, 2,4 GHz Wymiary i waga 135,95 x 87,72 x 76,47 mm / 100 g Kompatybilność Windows, macOS, Linux Wysyłka 11 lipca 2025 roku Cena Drop: 120 ( 140 ) dolarów + 20 dolarów przesyłka

Hansker Design: 683 zł + 64 zł przesyłka

Na ten moment marka nie ma w planach produkcji tego modelu w wersji dla leworęcznych osób. Jako że myszka jest kompatybilna z najczęściej używanymi systemami operacyjnymi, to praktycznie każda osoba będzie mogła zaprogramować jej przyciski. W zestawie oprócz myszki znajdziemy przewód USB typu C oraz odbiornik radiowy. Zakupu możemy dokonać w dwóch miejscach, choć na wspomnianej stronie Drop wyjdzie on sporo taniej. Przesyłki będą jednak realizowane dopiero w lipcu 2025 roku, więc w tej kwestii trzeba się uzbroić w cierpliwość lub przejść na stronę Hansker Design, która wydaje się oferować natychmiastową wysyłkę.

