Halo Infinite - czy ta gra jest jeszcze do uratowania? Mimo startu czwartego sezonu, na Steamie gra żenująco niska liczba osób

Halo Infinite to jedna z ostatnich dużych produkcji, jaka została wydana przez Microsoft. Gra studia 343 Industries zadebiutowała na rynku pod koniec 2021 roku i okazała się umiarkowanie przyjemną produkcją. Choć po premierze obiecywano mocne wsparcie, finalnie na kolejne aktualizacje przyszło graczom czekać dłużej niż by chcieli. Jak się okazuje nawet ostatnio wypuszczony, czwarty sezon, nie jest w stanie zachęcić do zabawy.

Halo Infinite od początku nie miało łatwo. Zacznijmy od tego, że gra miała być tytułem startowym dla Xboksa Series X/S. Niezwykle wyczekiwana pozycja studia 343 Industries miała pokazać potencjał drzemiący w nowych konsolach Microsoftu. Jaka była sytuacja, wszyscy jednak doskonale pamiętamy. Przedpremierowe materiały z rozgrywki ukazywały ubogi gameplay oraz co najwyżej przeciętną jakość oprawy graficznej. By nie doprowadzić do całkowitej porażki, Microsoft zdecydował więc o sporym opóźnieniu premiery, tak by ekipa z 343 Industries mogła jeszcze popracować nad Halo Infinite. Wówczas wylała się jednak fala negatywnych komentarzy odnośnie opóźnienia premiery...

O kolejnych, niezbyt pozytywnych perypetiach odsłony można by jednak pisać i pisać, a my powinniśmy już skupić się raczej na tym, jak sytuacja w grze przedstawia się obecnie. A przedstawia się - bez zaskoczenia - w bardzo ciemnych barwach. Mimo uruchomienia przed dwoma tygodniami czwartego sezonu, w tę pierwszoosobową strzelankę gra na Steamie obecnie ok. 2% graczy. To wręcz żenujący wynik wziąwszy pod uwagę, że mamy do czynienia nie tylko z grą darmową, ale i grą naprawdę dużego kalibru. Co może być przyczyną tak sporego odwrócenia się graczy od produkcji? Mówi się o powtarzalnych misjach, pustych mapach i biednej zawartości sklepu, który w dodatku nieczęsto jest aktualizowany. Również kampania (która jest już płatna) zdaniem wielu nie powala, m.in. pod kątem fabuły. Naszą recenzję gry możecie zresztą przeczytać klikając TUTAJ.

Źródło: Gamerant, SteamDB