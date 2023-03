Halo Infinite po najnowszej aktualizacji nie uruchamia się na kartach graficznych wyposażonych w 3 GB VRAM i mniej

Halo Infinite to jedna z ostatnich dużych produkcji, jaka została wydana przez Microsoft. Gra studia 343 Industries zadebiutowała na rynku pod koniec 2021 roku i okazała się umiarkowanie przyjemną produkcją. Choć po premierze obiecywano mocne wsparcie, finalnie na kolejne aktualizacje przyszło graczom czekać dłużej niż by chcieli. Ostatnio wprowadzono do gry Sezon 3 (Echoes Within), a wraz z nową aktualizacją pojawiła się niespodzianka (nie z tych pożądanych) dla posiadaczy kart graficznych z 3 GB pamięci VRAM lub mniej.

Po wydaniu Sezonu 3 dla Halo Infinite, gracze posiadający karty graficzne z 3 GB VRAM i mniej nie są już w stanie uruchomić gry.

Okazuje się, że po ostatniej aktualizacji Halo Infinite, gra jest niemożliwa do uruchomienia na komputerach, w których karty graficzne posiadają 3 GB pamięci lub mniej. Tym samym od rozgrywki odcięci zostali chociażby posiadacze modelu NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB. Choć w oficjalnych wymaganiach sprzętowych od początku była wzmianka o posiadaniu przynajmniej 4 GB VRAM, gracze posiadający karty z mniejszą ilością pamięci i tak mogli uruchomić grę.

Po aktualizacji gracze zostali całkowicie odcięci od gry. W momencie odpalenia Halo Infinite pojawia się komunikat z informacją o błędzie, ponieważ oprogramowanie nie wykryło karty posiadającej zalecane 4 GB pamięci lub więcej. W wiadomości twórcy dodatkowo podkreślają wymóg zgodności z bibliotekami DirectX 12. Jeśli zatem posiadacie kartę z mniej niż 4 GB VRAM, dalsze granie w Halo Infinite będzie niemożliwe. Dość ciekawy przypadek, bo twórcy gier raczej rzadko pochodzą tak konsekwentnie do tematu VRAM.

Źródło: VideoCardz