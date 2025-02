Hades II - świetna gra Supergiant Games z Early Access z kolejną wielką aktualizacją. Do akcji wchodzi Ares, wersja 1.0 coraz bliżej

Supergiant Games to jeden z najbardziej kreatywnych zespołów w branży co najmniej ostatniej dekady. Ich gry nigdy nie zachwycały fotorealistyczną grafiką, nie kosztowały też jakoś niesamowicie wiele. Wyróżniały się za to grywalnością, pomysłem na historię, designem i ścieżką dźwiękową. Po tym, jak Bastion, Transistor i Pyre osiągały sukcesy, przebił ich wszystkich pod tym względem Hades, dla wielu dziś tytuł kultowy. A kontynuacja może to przebić.

Hades II dostał właśnie aktualizację The Warsong, która dodaje nowe lokacje, przeciwników, potężnych bossów i interakcje z bogami z Aresem na czele.

Supergiant Games mogło nieco zaskoczyć wypuszczeniem Hadesa II - przede wszystkim dlatego, że jak dotąd nie interesowało ich tworzenie kontynuacji. Wygląda na to, że nowy rozdział historii skupionej na rodzinie boga podziemi nie jest jakimś pretekstem, by zarobić na świetnie przyjętej marce. Od maja zeszłego roku roguelike znajduje się we wczesnym dostępie i po tych kilku miesiącach rozwoju ma więcej zawartości niż niejedna gra AAA. Jakiś czas temu twórcy dodali m.in. zmagania na Olimpie, teraz zaś coraz bardziej zbliżamy się do pełnoprawnej wersji.

Tak samo jak w przypadku poprzedniej dużej aktualizacji - gdzie m.in. mogliśmy się zmierzyć z Prometeuszem - The Warsong Update wprowadza nowy obszar z kolejnymi odmianami wrogów do ubicia - w tym groźnego przeciwnika czyhającego na końcu sekcji Olimpu. Ale to oczywiście nie wszystko. Deweloperzy tradycyjnie usprawniają każdy co ważniejszy aspekt rozgrywki, a do tego pojawią się kolejne atrakcje związane ze wspierającymi Melinoe bogami. Fanów "jedynki" cieszyć może powrót Aresa, jednego z popularniejszych członków panteonu użyczających swych mocy. Co najważniejsze, do wyjścia z Early Access jest już coraz bliżej. Nie wiadomo jednak, kiedy konkretnie, jako że niebawem mamy dostać jeszcze jeden duży update.

Źródło: WCCFtech