Goodram PX500 gen. 3 - premiera odświeżonych, tanich nośników SSD. Otrzymamy dużo szybsze transfery na magistrali PCIe 3.0

Goodram od kilku lat posiada w swojej ofercie serię tanich nośników SSD PX500. Teraz polski producent zaprezentował 3. generację tych pamięci, która odznacza się dużą poprawą wydajności względem swoich poprzedników. Mimo ulepszeń nowe produkty nie odbiegają znacząco od tego, do czego zdążyliśmy się już przyzwyczaić, myśląc o pamięciach M.2 wykorzystujących magistralę PCIe 3.0. Sprawdźmy zatem, jakie dokładnie parametry ma odświeżona seria PX500 gen. 3.

Goodram PX500 3. generacji to odświeżone nośniki SSD z taniej serii polskiego producenta, które cechują się dużą poprawą wydajności względem poprzedników, mimo że nadal wykorzystują magistralę PCIe 3.0.

W świecie, w którym nośniki SSD wykorzystujące magistralę PCIe 5.0 bez problemu przekraczają próg 10 000 MB/s zarówno w odczycie, jak i zapisie, Goodram wydaje odświeżoną serię nośników SSD PX500 3. generacji, wykorzystującą PCIe 3.0. Producent nadal kieruje tę serię jako tańszą propozycję dla rynku pamięci masowej, na przykład jako rozszerzenie magazynu danych pod gry wideo. Warto wspomnieć, że różnice w prędkościach nośników SSD, a tym samym w zastosowanej magistrali PCIe, są mało odczuwalne podczas rozgrywki.

Goodram PX500 3. generacji będzie dostępny w pojemnościach do 2 TB. Model o pojemności 2 TB cechuje się odczytem na poziomie 3500 MB/s i zapisem równym 2800 MB/s. Jest to poprawa o niemalże 1500 MB/s w odczycie danych i 1000 MB/s w zapisie względem poprzedniej generacji. Producent zapewnia dla tej serii 3 lata gwarancji, ograniczoną parametrem TBW, którego wartości jeszcze nie znamy. Dla starszej serii wynosił on 660 TB dla nośnika 1 TB. Nie znamy jeszcze dokładnych cen modeli z odświeżonej serii ani przybliżonej daty dostępności.

