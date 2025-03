Silicon Motion zaprezentowało szybki, jednoukładowy kontroler pamięci SM2322 dla przenośnych dysków SSD

Wraz z rozwojem jakości plików wideo oraz powstawaniem coraz to lepszych formatów, rośnie zapotrzebowanie na większą pojemność pamięci. Silicon Motion stworzyło nowy kontroler pamięci NAND Flash SM2322, który cechuje się wysoką przepustowością danych dzięki interfejsowi USB 3.2 Gen 2x2. Model ten jest dedykowany przenośnym nośnikom SSD, które mogą być używane jako magazyny danych dla aparatów, kamer i smartfonów, wspierając m.in. format Apple ProRes.

Silicon Motion SM2322 to nowy kontroler pamięci NAND Flash dla przenośnych dysków SSD, który może zapewnić wysoką przepustowość danych dzięki interfejsowi USB 3.2 Gen 2x2. Model obsługuje również pojemności danych aż do 8 TB i obsługuje format Apple ProRes.

Silicon Motion SM2322 to mocniejszy brat obecnego na rynku kontrolera SM2320. Nowy model posiada zintegrowany interfejs USB 3.2 Gen 2x2 o przepustowości 20 Gb/s, co umożliwia pełne wykorzystanie szybkości kontrolera pamięci, który cechuje się odczytem i zapisem wynoszącym odpowiednio 2 100 MB/s i 2 000 MB/s przy pojemności do 8 TB. Dodatkowo producent deklaruje zgodność z formatem Apple ProRes i specyfikacją MFi dla użytkowników iPhone'a, co umożliwia bezpośrednie przechwytywanie i zapisywanie obrazu na zewnętrznym nośniku danych. Kontroler jest również kompatybilny z systemami Windows, Android OS i macOS.

Silicon Motion wyeliminowało układ mostka USB integrując go z kontrolerem SM2322, co skutkuje zarówno obniżeniem kosztów materiałów potrzebnych do produkcji układu, jak i zmniejszeniem zużycia energii. Nowy model wykorzystuje korekcję błędów ECC i opatentowaną technologię NANDXtend 4 KB LDPC, co znacząco poprawia poprawność, trwałość i retencję danych w kościach pamięci 3D NAND TLC i QLC. Kontroler obsługuje także 256-bitowe szyfrowanie AES oraz posiada pełną zgodność ze specyfikacją Trusted Computing Group (TCG) Opal, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Omawiany model kontrolera pamięci przechodzi obecnie wewnętrzne testy u wielu producentów na rynku pamięci masowej i ma zostać wdrożony do masowej produkcji w połowie 2024 roku.

