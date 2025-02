GMKtec NucBox K10 - nowy mini PC, który ma pokaźne możliwości. Intel Core i9-13900HK, obsługa 96 GB RAM i trzy złącza M.2

Chińska marka GMKtec wprowadziła do sprzedaży kolejny miniaturowy komputer, który tym razem wykorzystuje do działania procesor Intela z rodziny Raptor Lake. Mimo swojej konstrukcji pozwoli nam na całkiem sporą rozbudowę. Ma bowiem miejsce na trzy nośniki SSD (złącza M.2), a ponadto spotkamy się ze slotem PCI Express, który umożliwi nam montaż karty graficznej lub akcesoriów. Nowość obsługuje pamięci RAM w standardzie DDR5, a do tego ilość portów jest tu bardzo przyzwoita.

GMKtec, czyli chińska marka, która znana jest głównie z segmentu mini PC, wprowadziła właśnie do sprzedaży kolejny model. Nowość oferuje spore możliwości rozbudowy, a przy tym nie musi się wstydzić swojej specyfikacji.

Za wydajność GMKtec NucBox K10 odpowiada układ Intel Core i9-13900HK, który dostępny jest w wariancie z nawet 64 GB pamięci RAM w standardzie DDR5 oraz 1 TB nośnikiem SSD. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kupić edycję bez tych elementów i samemu wyposażyć w nie ten mini komputer. W pierwszym przypadku mamy do dyspozycji dwa sloty, a w drugim trzy. Warto jeszcze raz zaznaczyć, że dostępne złącze PCI Express pozwoli nam zamontować akcesorium na kolejne nośniki SSD lub dużo wydajniejszy układ graficzny.

GMKtec NucBox K10 Procesor Intel Core i9-13900HK (Intel 7)

14C/20T (6P/8E)

E-Core: 1,9 - 4,1 GHz

P-Core: 2,6 - 5,4 GHz Rodzina Raptor Lake Układ graficzny Intel Iris Xe Graphics eligible (1,5 GHz, 96 EU) Pamięć RAM 2 x DDR5 (5200 MHz, max. 96 GB, SO-DIMM, Dual Channel) Nośnik danych 3 x M.2 2280 SSD (PCIe 4.0, max. 12 TB) Łączność 1 x Port Ethernet (2,5 Gb/s)

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (Intel AX201) Porty, złącza i sloty 1 x PCIe x8

1 x Port COM

4 x USB 2.0 typu A

4 x USB 3.2 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB 3.2 Gen 2 typu C (DP Alt Mode)

2 x HDMI 2.0 (4096 x 2304 px przy 60 Hz)

1 x DisplayPort 1.4 (4096 x 2304 px przy 60 Hz) System Windows 11 Pro TDP CPU - 45 W Tryby wydajności 45, 54 lub 65 W Zasilacz 120 W Wymiary 188,6 x 178 x 38,9 mm Gwarancja 1 rok Obecne ceny Barebone: 419,99 dolarów

16/512 GB - 489,99 dolarów

32 GB / 1 TB - 519,99 dolarów

64 GB / 1 TB - 589,99 dolarów

Metalowa konstrukcja daje sposobność łatwego demontażu górnej osłony, dzięki czemu dość szybko powinniśmy uzyskać dostęp do środka. System chłodzenia opiera się na jednym wentylatorze, miedzianej płytce, dwóch ciepłowodach i aluminiowym elemencie z silikonem termoprzewodzącym (6 W). Całość może się więc sprawdzić w roli domowego serwera, ale do codziennej pracy i mniej wymagającej rozrywki też nie powinno zabraknąć mocy. Jeżeli jesteśmy zainteresowani nowością, to możemy ją znaleźć na oficjalnej stronie internetowej producenta.

Źródło: TechRadar, GMKTec, TechPowerUp, MiniMachines