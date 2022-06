Globalna premiera realme GT Neo 3 i realme GT Neo 3T – niecodzienny design i ultra szybkie ładowanie

Marka realme to prężnie rozwijający się chiński producent smartfonów. Chiński, toteż smartfony z serii GT Neo 3 pojawiły się na tamtejszym rynku już kilkanaście tygodni temu. Dziś wchodzą zaś na rynki globalne. W związku z tym poznaliśmy nie tylko wyczerpujące specyfikacje nowych "słuchawek", ale także ich ceny. Ceny w dolarach - niestety. Na polskie odpowiedniki musimy poczekać do jutra, więc póki co posłużymy się po prostu szybkim przeliczeniem walut.

Za nami globalna premiera dwóch, jawiących się jako wydajne smartfonów - realme GT Neo 3 i GT Neo 3T. Czarują m.in. niecodzienną aranżacją plecków.

realme GT Neo 3.

Zacznijmy od modelu realme GT Neo 3T, który jest świeżynką zarówno na chińskim, jak i na globalnym rynku. Z dwóch dzisiejszych premier jest to model nieco mniejszy (6.62" vs 6.7"), dysponujący przy tym teoretycznie mocniejszym aparatem głównym (64 MPix vs 50 MPix). Teoretycznie, bowiem model GT Neo 3 chwali się obecnością sensora Sony IMX766, zaś GT Neo 3T niczym się nie chwali :). Jeśli chodzi zaś o "serce" GT Neo 3T, to jest nim układ Qualcomm Snapdragon 870 5G, który pozycjonuje się wydajnościowo gdzieś pomiędzy Snapdragonem 865+ i Snapdragonem 888. Mamy też dwie wersje pojemnościowe do wyboru (125 oraz 256 GB na dane), przy czym pamięć RAM jest tylko w jednej opcji (8 GB). Producent chwali się tu także zastosowaniem komory parowej ze stali nierdzewnej oraz szybkim ładowaniem 80 W (12 minut zasilania, by naładować ogniwo od 0 do 50%).

realme GT Neo 3T realme GT Neo 3 Ekran 6.62", AMOLED, 1080 x 2400 px, 120 Hz 6.7", AMOLED, 1080 x 2412 px, 120 Hz Procesor Snapdragon 870 5G Dimensity 8100 Pamięć RAM 8 GB 8 GB / 12 GB Pamięć na dane 125 / 256 GB 256 GB Kamera tylna 64 + 8 + 2 MPix

(gł. + ultraszer. + makro) 50 + 8 + 2 MPix

(gł. + ultraszer. + makro) Kamera przednia 16 Mpix Akumulator 5000 mAh Cena 8 GB/128 GB – 469,99 dol. (~2015 zł)

8 GB/256 GB – 509,99 dol. (~2190 zł) 8 GB/256 GB – 649,99 dol. (~2780 zł)

12 GB/256 GB – 749,99 dol. (~3220 zł)

Specyfikacja modelu realme GT Neo 3 jest nam znana już od jakiegoś czasu, ale przypomnijmy, że smartfon napędza układ MediaTek Dimensity 8100 (odpowiedź na Snapdragona 888) oraz 8 lub 12 GB pamięci RAM. Co ważne, pierwsza wersja (8 GB) zaoferuje szybkie ładowanie 80 W, zaś druga (12 GB) - aż 150 W. Tak szybkie ładowanie ma zasilać smartfon od 0 do 50% w zaledwie 5 minut. Również i tu nie zabrakło zastosowania komory parowej ze stali nierdzewnej, szybkich pamięci operacyjnych LPDDR5 6400 MHz oraz pamięci na dane w standardzie UFS 3.1. Melomani ucieszą się zaś w obecności głośników stereo. Oba smartfony cechuje ponadto obecność łączności 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 oraz NFC oraz system Android 12.

Smartfony realme GT Neo 3T (powyżej) zadebiutowały w trzech wersjach kolorystycznych.

Podobnie jak realme GT Neo 3 (powyżej).

Źródło: realme