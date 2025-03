Gigabyte RTX 5090 GAMING OC - chcesz kupić kartę graficzną? Przygotuj się na bonus w postaci... czterdziestu płyt głównych

Wszyscy czytelnicy bardziej zaznajomieni z obecną premierą kart graficznych NVIDIA z rodziny RTX 5000 doskonale zdają sobie sprawę, że ich dostępność, a zwłaszcza ceny, wołają o pomstę do nieba. Jednak powoli zaczynamy być świadkami jeszcze bardziej absurdalnych sytuacji – jeden z tajwańskich sprzedawców postanowił bowiem sprzedawać kartę Gigabyte RTX 5090 GAMING OC w zestawie z 40 płytami głównymi H610M-K-DDR4, których łączna wartość dorównuje cenie samej karty.

Tajwański sklep oferuje pojedynczą kartę Gigabyte RTX 5090 GAMING OC, ale tylko w zestawie nie z jedną, lecz aż z 40 płytami głównymi H610M-K-DDR4... Czyszczenie magazynów na najwyższym poziomie.

Tajwański sklep MOMO (a dokładniej sprzedawca Deyuan Computer) oferuje pojedynczą kartę Gigabyte RTX 5090 GAMING OC w absurdalnym pakiecie z aż 40 płytami głównymi H610M-K-DDR4 z gniazdem LGA 1700. Choć praktyka "wiązania produktów w pakiety" jest znana również w Polsce, to wciąż daleko jej do poziomu Hongkongu, gdzie jest to na porządku dziennym. Jak jednak widać na poniższej grafice, tajwańskie sklepy postanowiły podnieść poprzeczkę, przekraczając granice zdrowego rozsądku, a tym bardziej dobrego smaku. Cały zestaw jest sprzedawany w "specjalnej cenie" 191 500 dolarów tajwańskich (NT$), co w przeliczeniu wynosi około 5 832 dolarów amerykańskich (USD), czyli około 22 550 zł – i to bez uwzględnienia podatku VAT oraz ewentualnego cła. Sama karta graficzna w tym pakiecie kosztuje około 2 796 USD, czyli i tak znacznie więcej niż sugerowana cena MSRP ustalona przez NVIDIA.

Całość miałaby jeszcze jakikolwiek sens, gdyby oferowana była pojedyncza płyta, choć i tak budziłoby to niesmak, gdyż łączenie propozycji z relatywnie niskiej półki, obsługującej pamięć DDR4, z topową kartą graficzną budzi raczej śmiech, niż przynosi realne korzyści. Można zatem założyć, że firma w ten sposób chce pozbyć się zalegającego na magazynach towaru, ale realnie oferta właściwie nie wiadomo, do kogo ma być skierowana. Co ma zrobić typowy konsument z aż taką liczbą płyt głównych? Firmy raczej nie są zainteresowane takimi ofertami, gdyż wątpliwe jest, aby realnie w takiej ofercie znalazło się więcej niż kilka sztuk Gigabyte RTX 5090 GAMING OC. Niewątpliwie Gigabyte powinien podjąć działania w tej sprawie, gdyż niszczy to wizerunek przedsiębiorstwa, choć to często samo podejmuje kontrowersyjnie decyzje, jak choćby usunięcie jakiś czas temu możliwość overclockingu ze swoich tańszych płyt głównych z socketem AM5 i AM4 dla procesorów AMD Ryzen.

While many people complain about Hong Kong's "bundling culture" where buying a new graphics card requires purchasing unwanted extras, Taiwan seems to have taken things to a whole new level! Recently, a jaw-dropping deal appeared on Taiwan’s MOMO shopping platform: the "GIGABYTE… pic.twitter.com/CcXveZ9e5x — HKEPC (@hkepcmedia) March 5, 2025

Źródło: X (@hkepcmedia), WCCFTech, TechPowerUp