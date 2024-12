Gears of War: E-Day - wielki powrót kultowej serii już oficjalnie. Pierwsza, efektowna zapowiedź na bazie Unreal Engine 5

Za nami weekend pełen pokazów. Na pierwszy ogień poszedł Summer Game Fest, ale jak się szybko okazało można było odnieść wrażenie, że w dużej mierze po to, by kolejne eventy wyglądały nieco lepiej. Ale tak jak początek weekendu pod tym względem był stosunkowo ubogi, jego końcówka w sporej mierze nadrobiła straty. Oba wydarzenia miały jednak pewien punkt wspólny: kończyły się mocnym uderzeniem. W przypadku Xbox Games Showcase mówimy o grze The Coalition.

W trakcie tegorocznych obchodów Xbox Games Showcase na filmowym zwiastunie po raz pierwszy pokazano Gears of War: E-Day.

Seria Gearsów rozwijana jest od wielu lat, otrzymała też poboczne projekty (jak np. całkiem porządne Gears Tactics), ale od piątej części minęło już blisko pół dekady. The Coalition - ekipa rozwijająca franczyzę od "czwórki" z 2016 roku - zrobiła kolejny ruch i wiemy już, że szykuje się najnowsza odsłona. Na gameplay przyjdzie nam zapewne jeszcze chwilę zaczekać, niemniej Microsoft w dość sprawny sposób ogłosił Gears of War: E-Day - bo w ramach finalnego materiału Xbox Games Showcase, tuż przed segmentowi poświęconemu w pełni Call of Duty.

Jak z samego tytułu wynika, deweloperzy chcą cofnąć graczy do korzeni całej historii - czyli Dnia Wyjścia. Mówimy zatem o okresie mającym miejsce czternaście lat przed wydarzeniami znanymi nam z Gears of War. Będący legendami serii Marcus Fenix i Dominic Santiago są wtedy o wiele młodszymi, acz wciąż zaradnymi żołnierzami, którzy muszą stanąć do walki z pierwszymi falami morderczych Szarańczy. Gra będzie napędzana Unreal Engine 5, a świetnie wyglądający trailer ukazujący zmagania z wrogiem całkiem dobrze nam to demonstruje.

Źródło: Xbox Games Showcase 2024