Znamy szacunkowy koszt produkcji PlayStation 5 i Xbox Series X

Opracowywanie konsol nowej generacji to niełatwa sztuka. Nie dość, że trzeba zmieścić się w ograniczonym budżecie z komponentami, zadbać o odpowiedni poziom TDP, to jeszcze nie mogą być one zbyt drogie. Wszyscy pamiętamy, jak trudno było na początku przebić się PlayStation 3 (nie pomagało to, że CEO Sony sugerował wziąć drugi etat) i jak pod górkę miał Microsoft z Xbox One, gdy wydawany był z obowiązkowym Kinectem, będąc sprzętem zarówno droższym, jak i mniej potężnym. Gdy wszyscy spodziewają się, że PlayStation 5 i Xbox Series X będą miały podobne parametry techniczne, kluczowa będzie właśnie cena. Jeden z czołowych analityków branży, Daniel Ahmad, podzielił się szacunkowymi informacjami na temat ich kosztów produkcji.

Według Daniela Ahmada, czołowego analityka branży gier wideo, koszty produkcji Xbox Series X będą wynosić w okolicach 460-520 dolarów.

Według pracownika firmy analitycznej Niko Partners konsole te będą sprzedawane albo w cenie 400 dolarów, ale przy dużych stratach na każdej sztuce, bądź trafią na rynek powyżej tego progu cenowego. Ahmad sądzi, że to niemożliwe, by Sony i Microsoft mogły sprzedawać swoje konsole poniżej 400 dol., wliczając koszty komponentów, takich jak CPU (przypomnijmy - Zen 2 w 7 nm), GPU (Navi) pamięci GDDR6 RAM i dysku SSD NVMe. Analityk oszacował wstępnie koszt produkcji (komponenty i robocizna) w przypadku Xbox Series X na kwotę w przedziale między 460 a 520 dolarów (w przypadku PS5 powinno być podobnie). Być może dlatego też Microsoft myśli o tańszym modelu konsoli.

Porównując to z początkiem ósmej generacji konsol, wytworzenie każdej sztuki PS4 kosztowało 381 dolarów przy jedynie 18-dolarowej marży ze sprzedaży dla Sony. W przypadku Xbox One mieliśmy do czynienia z produkcją kosztującą 471 dolarów, a więc 28-dolarową marżą dla Microsoftu. Nie od dziś wiadomo, że to usługi i gry generują największe wpływy dla producentów konsol, ale raczej trudno, aby obydwie firmy chciały ponosić wysokie straty na każdej sprzedanym egzemplarzu konsol. Może to oznaczać, że PS5 i Xbox Series X będą droższe, ale nie musi. PlayStation 3 było sprzedawane nawet z 300-dolarową stratą na każdej jednostce. Ostatecznie konsole te są jedynie środkiem (a nie celem) do tego, abyśmy pozostali w danym ekosystemie i tam (najlepiej ochoczo) wydawali swoje pieniądze na gry i subskrypcje).

Źródło: Twitter