Flintlock: The Siege of Dawn - pierwsze oceny action RPG w otwartym świecie. Premiera poprawna, ale bez fajerwerków

Twórcy Ashen dobrali sobie całkiem niezły okres na premierę swojej nowej pozycji - przynajmniej pod kątem konkurencji. Czy raczej na obecną chwilę jej faktycznego braku, bowiem od pojawienia się wielkiego dodatku do Elden Ringa minęło już kilka tygodni, a na najbliższy bardziej znaczący tytuł musimy zaczekać do przyszłego miesiąca. Przekonać się o jakości Flintlocka mogła już część recenzentów - zobaczmy zatem, jak wyglądają pierwsze rozliczenia.

Flintlock: The Siege of Dawn ocenia się na razie jako całkiem porządny przedstawiciel soulslite'ów, choć bez większych rewelacji.

Za nami Shadow of the Erdtree, a jeżeli ktoś ma ochotę na pozostanie w przynajmniej przybliżonych klimatach, które jednocześnie stawiają na wybaczającą znacznie więcej rozgrywkę, Flintlock: The Siege of Dawn może być grą do rozważenia. Podobnie zresztą sugeruje lwia część pierwszych recenzji czy to na Metacriticu, czy Opencriticu. A44 Games najwyraźniej nie zeszło jakoś znacząco poniżej poziomu prezentowanego przez Ashen, choć ewidentnie niektórzy liczyli na grę, która będzie przynajmniej w jakimś zakresie się wyróżniała.

Sporo głosów chwali we Flintlock: The Siege of Dawn dość oryginalnie zaprojektowany świat i rozpisane wokół niego lore, choć z samą fabularną otoczką ewidentnie jest już znacznie gorzej. Eksploracja otwartego świata i walka z kolejnymi przeciwnikami potrafią wciągnąć, aczkolwiek nie brakuje też i w tym względzie problemów - np. adwersarze głównej bohaterki mogliby być bardziej zróżnicowani. Miejscami wspomina się o pewnych kłopotach z wydajnością, a mechanika, choć ma kilka ciekawych konceptów, nie wprowadza niczego specjalnie odświeżającego dla gatunku. Ot, typowa lżejsza wersje souls-like'a na leniwe popołudnie. Dobrze więc, że możemy na spokojnie ograć ją w Game Passie.

The Games Machine - 83/100

GameStar - 81/100

WCCFtech - 80/100

Push Square - 70/100

PCGamesN - 70/100

GameSpot - 70/100

Game Rant - 70/100

The Gamer - 70/100

GamesRadar+ - 70/100

PC Gamer - 60/100

Digital Trends - 60/100

Źródło: Metacritic, Opencritic