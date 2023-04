Final Fantasy XVI - epickie starcia w krainie Valisthea. 25-minutowa prezentacja rozgrywki prosto ze State of Play

Oprócz Diablo IV, w czerwcu swoją grę szykuje także zespół ze Square Enix. Jak dotąd pozwolono nam obejrzeć całkiem sporo - od trybów graficznych, poprzez zbliżoną objętość krain, aż po całkiem atrakcyjnie wyglądający system walki. Ale to nie wszystko, bowiem ostatniej nocy Sony przygotowało State of Play poświęcone tylko i wyłącznie szesnastej odsłonie Final Fantasy. I zdecydowanie było na co popatrzeć. Potwierdza się, że będzie to odsłona nie tylko dla fanów serii.

Final Fantasy XVI otrzymało jeszcze jeden obszerny pokaz. W trakcie specjalnie dedykowanego State of Play mogliśmy przyjrzeć się różnym aspektom rozgrywki i eksploracji.

Z racji tego, że twórcy wyrobili się już z pracami nad grą i mogą już spokojnie czekać na dzień premiery, hojnie obdarzyli nas kolejnym długim materiałem z gry. Przede wszystkim jeszcze mocniej podkreśla on, że mamy do czynienia z pierwszym pełnoprawnym action RPG w historii serii. Za sterami stoi między innymi osoba odpowiadająca za choreografię Devil May Cry, i to ewidentnie widać na materiałach. Jako że gra zadebiutuje wyłącznie na PlayStation 5 (na pecety ma wejść dopiero w 2024 roku), widać także, że postarano się o nie lada widowiskowość.

Trwający jakieś 25 minut materiał prezentuje także kontekst naszej historii. Trafiamy do fantastycznego świata Valisthei, gdzie balans pomiędzy królestwami został zaburzony wskutek pojawienia się pewnej plagi. Jako Clive Rosfield, pierworodny syn arcyksięcia Rosarii, z powodu pewnych wydarzeń związanych z młodszym bratem wkraczamy na drogę zemsty. Nasz mistrz miecza będzie miał także do dyspozycji oddanych towarzyszy, na czele z pomocnym czworonożnym kompanem. Czeka nas także wiele eksploracji poprzez różnorodną krainę i okazje do wykonywania aktywności poza głównym questem. Na zwiastunie możemy się też przyjrzeć rozbudowanym umiejętnościom Clive'a czy efektownym pojedynkom z bossami.

