Final Fantasy VII Ever Crisis - mobilna gra od Square Enix już niebawem zadebiutuje na Androidzie i iOS

Final Fantasy ma na całym świecie naprawdę duże grono zwolenników. Siódma odsłona serii jest jedną z najpopularniejszych, a wielu uznaje ją wręcz za kultową. Opowiedziana historia była bowiem dopracowana i poruszająca, a sama gra oferowała mechaniki, które znalazły się także w późniejszych odsłonach. Wkrótce każdy będzie mógł w nią zagrać również na platformach mobilnych, jednak w nieco odświeżonym stylu. Oprócz znanej fabuły znajdziemy także kilka nowości.

Remake siódmej odsłony Final Fantasy pod tytułem Ever Crisis zmierza na urządzenia mobilne. Produkcja zaliczy swój debiut już 7 września 2023 roku.

Sam fakt, że niedługo będziemy mogli zagrać w omawianą grę mobilną, nie jest niczym nowym, wszak producent już w 2021 roku zapowiedział powstawanie dwóch tytułów z serii Final Fantasy. The First Soldier miał już swoją premierę, więc przyszedł czas na Ever Crisis. Tak jak w przypadku pierwszej pozycji, będziemy mieli do czynienia z remakiem gry, który jednak fabularnie będzie nawiązywać do innych odsłon, a także wprowadzi elementy uzupełniające historię. Całość będzie opowiedziana w trochę inny sposób niż do tej pory. Wizualnie gra prezentuje się dość dobrze i widać, że przy produkcji wzięto pod uwagę obecne możliwości sprzętów mobilnych.

W Final Fantasy VII Ever Crisis będziemy mogli poznać nieznaną wcześniej historię młodego Sepirotha - głównego antagonisty w grze. Sama gra będzie się opierać na systemie turowym (tak jak do tej pory). Obecnie w Sklepie Google Play oraz AppStore można się wstępnie zarejestrować, a samo Square Enix pochwaliło się, że pod koniec lipca 2023 roku zrobiło to ponad milion graczy. Zainteresowanie jest więc całkiem spore. Mobilna odsłona będzie tytułem Free to Play, zatem możemy się spodziewać mikropłatności. Co prawda z prowadzonych beta testów wynika, że gra nie będzie nikogo zmuszać do wydawania pieniędzy, natomiast ostatecznie okaże się to już za niecały miesiąc.

Źródło: Square Enix