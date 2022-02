Fabryka TSMC w Arizonie powstanie później niż oczekiwano. Jedną z przeszkód okazują się działania Intela

Pierwsza fabryka TSMC w Stanach Zjednoczonych budowana jest w Arizonie. Projekt został ogłoszony w 2020 roku, natomiast prace ruszyły dopiero latem ubiegłego roku. Według źródeł, na które powołuje się Nikkei Asia, realizacja tajwańskiego przedsięwzięcia została opóźniona z uwagi na szereg czynników. W głównej mierze są one związane ze skutkami pandemii, natomiast istotną przeszkodą w utrzymywaniu dotychczasowego tempa prac okazuje się Intel, a konkretnie szerokie działania przedsiębiorstwa związane z budową konkurencyjnego zakładu. Amerykański gigant rozbudowuje bowiem swoją fabrykę w Chandler w Arizonie. Czy problemy spowodują opóźnienia w dostawach? Niekoniecznie.

Budowa fabryki TSMC w Arizonie opóźniona. Niedobór siły roboczej, wzrost infekcji COVID-19 i skomplikowany proces uzyskiwania licencji budowlanych nie są jedynymi powodami.

Produkcja chipów w fabryce TSMC w Arizonie miała wystartować już we wrześniu tego roku. Firma poinformowała partnerów, że termin zostaje przesunięty do lutego lub marca 2023 roku. Mówi się o tym, że głównym powodem przesunięcia w czasie jest brak wystarczającej siły roboczej oraz rosnąca liczba zakażeń koronawirusem. Swój udział w problemach TSMC w USA ma również Intel. Firma rozbudowuje pobliski zakład produkcyjny, a co za tym idzie, Tajwańczycy muszą rywalizować o pracowników. Kiedy połączmy „kropki”, łatwo dostrzeżemy zależność. Kolejnymi przeszkodami są, np. skomplikowane procesy uzyskiwania licencji budowlanych.

Działając na rynku innym niż rodzimy, trzeba liczyć się z utrudnieniami w kontaktach z partnerami budowlanymi oraz potencjalnymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw niezbędnych materiałów. Opóźnienie nie musi oznaczać zmiany harmonogramu produkcji chipów. Jeśli TSMC uruchomi produkcję do pierwszego kwartału 2024 roku, plany przedsiębiorstwa nie będą w żaden sposób zaburzone. Firma zostawiła sobie całkiem spory bufor bezpieczeństwa. Teraz pozostaje jej już tylko „walka o pracowników” z Intelem, który również potrzebuje wykwalifikowanych specjalistów.

Źródło: Nikkei Asia