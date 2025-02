EUROCOM C315 Blitz - notebook, którego podzespoły wybierzesz przed zakupem. W ofercie m.in. Intel Core i7-1360P

EUROCOM to kanadyjska firma, która została założona pod koniec lat 80. XX wieku. Jej głównym założeniem było tworzenie notebooków, które mogłyby zostać zamiennikami desktopów. Inicjatywa musiała się udać, ponieważ przedsiębiorstwo istnieje nadal po tylu latach. Usługi są bardzo podobne do być może bardziej znanego nam Origin PC. Jesteśmy więc w stanie najpierw wybrać odpowiednie komponenty, które wejdą w skład naszego urządzenia, a dopiero później je nabyć.

EUROCOM C315 Blitz to kolejny model notebooka od kanadyjskiej firmy, który pozwala na wybór podzespołów, jakie się ostatecznie w nim znajdą. Tym razem otrzymamy do wyboru procesory z rodziny Intel Raptor Lake-P.

Urządzenie pod względem konstrukcyjnym na pierwszy rzut oka przypomina standardowego notebooka. Jednak sama jego obudowa została wykonana ze stopu aluminium (AL-5052), więc mamy zagwarantowaną większą wytrzymałość. Dostępne procesory z serii Raptor Lake-P należą do drugiej z czterech dostępnych klas wydajności (U, P, H, HX). Do wyboru otrzymujemy jednostki Intel Core i5-1340P lub Intel Core i7-1360P (+200 dolarów). Obie są wspierane przez zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics z 96 jednostkami obliczeniowymi (EU). Układy te sprawdzą się idealnie podczas pracy, natomiast w przypadku gier uruchomimy jedynie bardziej popularne tytuły MOBA. Dopełnieniem okaże się nawet 64 GB pamięci RAM DDR5-5600 (+792 dolary) oraz maksymalnie dwa dyski SSD na osobnych złączach M.2 o łącznej pojemności 16 TB. Opcji jest więc całkiem sporo.

EUROCOM C315 Blitz Procesor Intel Core i5-1340P (12C/16T, 4+8), 28 - 64 W | 3,4 GHz - 4,6 GHz

Intel Core i7-1360P (12C/16T, 4+8), 28 - 64 W | 3,7 GHz - 5,0 GHz Zintegrowany układ Intel Iris Xe Graphics, 96 EU Dedykowany układ - Pamięć RAM 16 - 64 GB / DDR5-4800 lub DDR5-5600 Magazyn danych 2 x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe do 16 TB (2280) Ekran 15,6" 1920 x 1080 px, IPS, 700:1, NTSC 72%, 60 Hz

15,6" 3840 x 2160 px, IPS, 800:1, 25 ms, NTSC 72%, 300 nitów Złącza 1x HDMI 2.0

1 x M.2 2230

2 x M.2 2280

1x RJ-45 LAN

1x USB 2.0 typu A

1x mini-Jack 3,5 mm

1x Thunderbolt 4 (PD)

1x USB 3.2 Gen 2 typu C

1x USB 3.2 Gen 2 typu A Łączność WiFi 5/6, Bluetooth 5/5.2 Akumulator Litowo-polimerowy, 36 lub 73 Wh

90 / 120 / 150 W Głośniki High Definition Audio, SoundBlaster Studio Wymiary 357 x 220,5 x 19,9 mm Waga 1,59 kg (36 Wh) / 1,74 kg (73 Wh) System Windows 11 Home / Pro 64-bit lub Linux Ubuntu Cena od 1499 dolarów za wersję z i5-1340P/16/500 GB/FHD

od 1699 dolarów za wersję z i7-1360P/16/500 GB/FHD

Na pokładzie znajdziemy wiele różnych portów i złącz, w tym Thunderbolt 4 z funkcją Power Delivery oraz USB 3.2 Gen 2 typu C i A. Dostępne są także dwa ekrany IPS, które różnią się w głównej mierze rozdzielczością. 15,6-calowe wyświetlacze oferowane są w wariantach Full HD oraz UHD (+218 dolarów). Domyślnie otrzymamy akumulator o pojemności 36 Wh, natomiast możemy wybrać większe ogniwo (73 Wh, +50 dolarów). Ładowarka to również trzy różne warianty, które są do naszej dyspozycji. Sprzęt jest całkiem smukły, albowiem jego grubość wynosi niespełna 2 cm. Moduły łączności to Wi-Fi w standardzie 4 lub 5 oraz Bluetooth 5 / 5.2. Za system operacyjny może nam posłużyć Microsoft Windows Home (+159 dolarów, OEM) / Pro (+220 dolarów, OEM, DVD, USB) lub Linux Ubuntu (+156 dolarów, USB - co jest dość dziwne). EUROCOM C315 Blitz zamówimy z tego adresu. Wysyłka realizowana jest z Kanady.

Źródło: EUROCOM