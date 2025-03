Epic Games Store - kolejne mocne darmowe tytuły. Football Manager 2024 oraz Sniper Ghost Warrior Contracts

Trwa bardzo dobra passa, jeżeli chodzi o darmowe pozycje dostępne w sklepie Epica. Jeszcze dwa tygodnie temu do zgarnięcia był upadły, choć znacząco poprawiony i sam w sobie całkiem niezły The Callisto Protocol. Do niedawna zaś w parze gier do odebrania znalazła się kolekcja pierwszych Falloutów. Tym razem zdecydowano się na pełen pakiet zawierający tytuły nie tylko ciekawe, ale i stosunkowo nowe, które mogą zainteresować niejednego gracza.

Do 12 września do godziny 17:00 na Epic Games Store można nabyć za darmo Football Manager 2024 i Sniper Ghost Warrior Contracts.

Poprzednia partia darmówek na Epic Games Store już dobiegła końca, a na scenę wkraczają kolejne propozycje. Tak jak zwykle to bywa, po niecałym roku od premiery można sobie przygarnąć Football Managera. Dwudziesta część głównej serii wprowadziła kilka całkiem ciekawych nowości dla fanów. Poprawiono na przykład większą kontrolę nad zarządzaniem poszczególnymi piłkarzami, stałymi fragmentami gry, a także kwestiami finansowymi. No i niezmiennie mamy do czynienia z bezcenną, aktualizowaną bazą danych piłkarskiego świata.

Ale na tym oczywiście nie koniec. Obok FM-a, znalazła się także całkiem dobrze przyjęta gra CI Games z 2021 roku. Czwarta część taktycznej serii polskiego studia wprowadziła do niej przede wszystkim system tytułowych kontraktów - bonusowe zlecenia, które można wykonywać w trakcie głównych misji, co znacząco urozmaica rozgrywkę. Całkiem intrygujące są także lokacje - syberyjska dzicz, wraz z wszelkimi składającymi się nań niebezpieczeństwami w górach, lasach czy dobrze ukrytych bazach. Ale tym razem nie zostajemy porażeni otwartym światem, mogąc cieszyć się znacznie bardziej uporządkowanym zestawem misji.

Źródło: Epic Games Store