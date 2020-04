Dying Light Hellraid: Techland zapowiada nowe DLC dla 5-letniej gry

To, co osobiście bardzo szanuję w twórcach gry Dying Light (pewnie nie tylko ja), to tak spora dawka dodawanej zawartości popremierowej i to przez tak wiele lat! W lutym tego roku minęła piąta już rocznica wydania tytułu na pecety oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One, a rodzimy Techland wciąż nie porzucił dalszych prac nad grą. I to nawet w obliczu prac nad kolejną odsłoną, czyli Dying Light 2, nie wspominając już o pandemicznych okolicznościach. Wrocławskie studio zapowiedziało bowiem własnie Dying Light: Hellraid, czyli nowy, płatny dodatek do gry, który zabierze nas wprost do piekła. DLC trafi w nasze ręce tego lata, a zagramy w nie na pecetach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

Techland zapowiedział właśnie Dying Light: Hellraid, czyli nowy, płatny dodatek do gry, który zabierze nas wprost do... piekła. Co ciekawe, będzie on bazował na innej, niewydanej grze studia.

Na początku tego roku studio Techland zdecydowało się przesunąć premierę gry Dying Light na bliżej niesprecyzowany termin. Oficjalne stanowisko deweloperów było takie, że potrzebowali oni więcej czasu, aby zrealizować zamierzoną wizję. Kto by się wobec tego spodziewał, że w międzyczasie otrzymamy płatne DLC do pięcioletniego już tytułu Dying Light? Hellraid, bo tak zatytułowano dodatek, nawiązuje tytułem do gry, której Techland nie zdołał dokończyć. Oficjalną zapowiedź DLC znajdziecie poniżej.

Wzbogać swoje doświadczenia w Dying Light dzięki nadchodzącemu płatnemu DLC, które wprowadzi nowy tryb rozgrywki oparty na Hellraid – niewydanym slasherze FPP Techlandu w realiach fantasy. Zbadaj nowe lochy, zdobądź całkowicie nowe bronie i staw czoła bezwzględnym przeciwnikom prosto z czeluści piekieł. Zmierz się z tym świeżym wyzwaniem samotnie lub połącz siły z przyjaciółmi w ekscytującym co-opie. To jednak nie koniec smakołyków, bo do zapowiedzi dołączył 35-sekundowy teaser. Prócz dokładnej daty premiery, nie znamy również niestety ceny dodatku, ani jego wielkości.

Źródło: Techland