Dream Track - platforma YouTube otrzyma możliwość generowania muzyki z pomocą AI. Wykorzysta w tym celu znanych artystów

Google idzie za ciosem i przedstawia kolejne urozmaicenia na platformie YouTube, które także i tym razem wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji. Zmiany dotkną aspektów związanych z utworami muzycznymi, a konkretnie z ich tworzeniem. Firma chce jednak bardziej odpowiedzialnie podejść do tematu, więc wprowadziła odpowiednie zasady, a także nawiązała współpracę z artystami. Nowości mają być narzędziami, których celem nie jest zastąpienie artystów, czy też twórców, a pomaganie im kreatywniej wykorzystywać swoje możliwości.

Kolejnym eksperymentem na platformie YouTube są narzędzia oparte na AI, które pozwolą użytkownikom w tworzeniu utworów muzycznych z opisów tekstowych i nie tylko. Google podjęło współpracę z kilkoma artystami.

Wiele osób obawia się, że z czasem sztuczna inteligencja będzie czynnikiem zapalnym do zastąpienia pracy człowieka. Google chce udowodnić, że będzie się to bardziej opierało na współpracy obu stron. Idąc tym tokiem rozumowania, firma podjęła współpracę z dziewiątką dość znanych artystów, a dokładniej są to: Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain oraz Troye Sivan. Użyczyli oni swoich głosów, które jako pierwsze zostały wykorzystane do tytułowej usługi Dream Track. Jej działanie jest banalnie proste, albowiem opiera się na opisaniu utworu muzycznego, jaki chcemy wygenerować, a następnie wskazaniu wykonawcy (na ten moment jednego ze wspomnianej dziewiątki).

Utworzone w ten sposób utwory będą skierowane tylko do krótkich pionowych filmików (Shorts), a ich długość nie przekroczy 30 sekund. Próbki możemy zobaczyć i usłyszeć na materiałach wideo poniżej. Do generowania muzyki wykorzystywany jest model Lyria. Nowość jest udostępniona tylko wybranej grupie użytkowników w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek z czasem zostanie wprowadzona na większą skalę. Google pracuje także nad innymi narzędziami (Music AI), dzięki którym po zanuceniu czegokolwiek, będziemy w stanie przekształcić całość w dźwięk z dowolnego instrumentu. Wszystko zapowiada się naprawdę dobrze, choć łatwo można usłyszeć pewne niedoskonałości w utworzonych w ten sposób utworach.

Źródło: Google