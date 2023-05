Darkest Dungeon II - po weekendzie gra wychodzi z wczesnego dostępu. Pojawiła się premierowa zapowiedź

Minęło całkiem sporo czasu, ale wreszcie doczekaliśmy się wprowadzenia sequela jednej z najtrudniejszych współczesnych gier w swojej właściwej wersji. Dotąd posiadacze pecetów mogli sprawdzić ten tytuł jedynie na Epic Games Store w Early Access, w swoim czasie zaś tymczasowo pojawiła się wersja demo tej gry z okazji Steam Next Fest. Red Hook Studios wprowadziło wiele nowości do konceptu, teraz natomiast dojdzie do ostatecznej weryfikacji.

Już 8 maja Darkest Dungeon II wyjdzie z wczesnego dostępu, trafiając także na Steama. Tymczasem zaprezentowano premierowy trailer.

W zasadzie od pierwszych zaprezentowanych fragmentów pojawiły się dyskusje na temat kierunku, w jakim zmierza seria Darkest Dungeon. Przede wszystkim zmagania nie będą już kręcić się wokół osady, z której wyprawia się wyekwipowane oddziały śmiałków, by toczyć boje z czającymi się okropieństwami (i bardzo często sromotnie polec). Zagrożenie ze strony sił zła zaczyna stanowić problem globalny, my zaś na czele podróżującej karawany, podejmując desperacką próbując przebić się na szczyt pewnej góry, która może być jedynym wybawieniem.

Choć nie jest zbyt długi, zwiastun zmontowany na okres tuż przed premierą ukazuje dość konkretne fragmenty z samej rozgrywki. Przede wszystkim przypomina o tym, że skończyła się era pierwszego Darkest Dungeon i zamiast myszkowania po lochach, przyjdzie nam podróżować po skrawkach cywilizacji, zdziesiątkowanej przez różnego rodzaju stwory. Pewne aspekty zostały nieco uproszczone - jak to często bywa przy kontynuacjach chcących trafić do większej rzeczy odbiorców - dojdzie kilka nowych mechanik związanych z zarządzaniem naszym dobytkiem czy towarzyszami, których prowadzenie także zostało znacznie mocniej spersonalizowane. Tak czy inaczej na pewno nie ma co spodziewać się, że będzie to jakiś spacerek.

Źródło: Youtube