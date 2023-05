Niezwyciężony - wersja demo udostępniona na Steam. Gracze mają kilka dni na zapoznanie się z tytułem

Niezwyciężony to debiutancki tytuł krakowskiego studia Starward Industries, którego fabuła bazuje na twórczości polskiego pisarza i futurologa Stanisława Lema. Zadaniem graczy będzie zbadanie tajemnic pozornie niezamieszkałej planety Regis III. Twórcy deklarują, że w trakcie eksplorowania nieprzyjaznego środowiska niezbędne będzie podejmowanie trudnych decyzji. W ramach tegorocznej edycji LudoNarraCon na platformie Steam udostępniono demo gry.

Od 4 do 11 maja gracze mogą zagrać w demonstracyjną wersję nadchodzącego tytułu opartego na motywach powieści Stanisława Lema.

Fabuła zaprezentowana w wersji demo koncentruje się na postaci astrolożki Yasny, która należała do załogi jednostki badawczej WM Ważka. Kobieta odzyskuje przytomność na obcej planecie, jednak zupełnie nie pamięta celu misji ani powodu, dla którego znalazła się w odludnym miejscu. Po sprawdzeniu sprzętu i własnego dziennika postanawia wrócić do towarzyszy. Zadaniem gracza jest dotarcie do obozu i przeszukanie go, a następnie ustalenie, co stało się z pozostałymi kosmonautami.

Twórcy położyli mocny nacisk na eksplorację. W poszukiwaniu załogi gracze zbadają całkiem rozległy obszar planety Regis III, odwiedzając m.in. miejsce lądowania oraz teren wykopalisk. Umiejętne posługiwanie się dostępnym sprzętem oraz dziennikiem ma być kluczowe dla powodzenia misji. Studio Starward Industries podkreśla, że wciąż pracuje nad jakością tytułu, a więc w dniu premiery można spodziewać się znacznie płynniejszego działania oraz wyeliminowania irytujących błędów. Ukończenie wersji demo zajmie niecałe 30 minut, a w celu rozpoczęcia zabawy niezbędne będzie pobranie 18 GB danych z platformy Steam.

Źródło: Steam