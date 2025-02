Dark Messiah of Might and Magic - fanowski RTX Remix z nowym zwiastunem. Mod Online Co-Op już dostępny

Studio Arkane znane jest głównie z tworzenia znakomitych immersive simów. Większość osób kojarzy ich ze świetnej serii Dishonored, mniej znanego, ale nadal cenionego Prey, czy... niestety katastrofalnego Redfall sprzed dwóch lat. Ale w roku 2006, jeszcze w czasach współpracy z Ubisoftem, powstało Dark Messiah of Might and Magic. Ten klimatyczny tytuł wprowadził wiele udanych konceptów, ze szczególnie wyróżniającym się systemem walki.

Społeczność pracuje nad kilkoma modyfikacjami Dark Messiah of Might and Magic. Powstający RTX Remix Project otrzymał nowy trailer, a we wczesną wersję sieciowej kooperacji można zagrać już teraz.

Już jakiś czas temu Ubisoft pozwoliło na tworzenie modyfikacji do Dark Messiah of Might and Magic, dzięki czemu prace ruszyły z kopyta. Grę Arkane przerabia ekipa z wiltOS Technologies, decydując się na stworzenie trzech modów (w tym jeszcze jednego, bonusowego). Wpierw należy wspomnieć o Restoration Mod, mającym na celu poprawienie bugów i przywrócenie zawartości wyciętej z gry. Moderzy dostali dostęp do wielu assetów, mogąc dzięki temu wprowadzić do tytułu broń, mapy i całe poziomy. Już samo to stanowi nie lada wyzwanie.

Pojawił się także trailer modyfikacji w znaczącym stopniu poprawiającej szatę graficzną dzięki przygotowanemu przez NVIDIA oprogramowaniu RTX Remix. Kto zatem ma ochotę powrócić do tej historii, ale w ładniejszych szatach, może się tym zainteresować. Powyższy materiał prezentuje miasto Stonehelm - czyli sam początek Dark Messiah of Might and Magic. Dla wielu jednak najciekawszy może być Online Co-Op Mod. Pamiętajmy jednak, że na razie znajduje się we wczesnej fazie i brakuje mu nowych modeli postaci, poprawionych mechanik, czy cutscenek. Pozostaje jeszcze całkiem interesujące The Trials of Kha-Baleth, wspomniany uprzednio bonusowy mod. To docelowo nieoficjalna kontynuacja historii, korzystająca z technologii DungeonGen, która z kolei bazuje na technologii TileGen z gry Alien Swarm. No i istnieje opcja zagrania w losowy poziom, ewentualnie stworzenia własnej kampanii.

Źródło: WCCFtech