Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - CD Projekt rusza z testami nadchodzącej gry. Wkrótce wydarzenie w Warszawie

Przez dość długi czas o prawdopodobnie jedynym dodatku do budzącej skrajne odczucia (choć ostatnio odbudowującej się) gry CD Projektu nie wiedzieliśmy zbyt wiele. Ostatecznie jednak letni pokaz gier Microsoftu wreszcie podał nam konkretną datę premiery, jednocześnie przedstawiając szczegóły związane z tytułem. Nim jednak jesienią rozszerzenie pojawi się na rynku, gracze z całego świata dostaną nie lada okazję na odbycie małej jazdy próbnej.

Polskie studio zdecydowanie rozpędziło się z promocją Phantom Liberty. Sprawdzić DLC mogli już pierwsi dziennikarze - w większości całkiem dobrze oceniający ogrom zmian, jakie dotkną wiele aspektów gry. Teraz zaś szansę dostanie pewna część chętnych graczy. Specjalna trasa daje nam taką możliwość, a formularz zgłoszeniowy znajduje się już na stronie Redów. Pierwszy punkt programu to oczywiście Warszawa - 5 sierpnia. Następnie Phantom Liberty Tour zawita 25 sierpnia do Kolonii, gdy w najlepsze trwać będzie Gamescom. Kolejne stacje to: Tokio, Pekin, Seul, Paryż, São Paulo oraz wreszcie Londyn.

Tak czy inaczej CD Projekt Red ewidentnie czuje się bardzo pewnie, a wiele sygnałów wskazuje przynajmniej na szansę na faktyczne odbicie się od obfitującej w wiele wpadek premiery podstawki. Sporą rolę w ociepleniu wizerunku Cyberpunka 2077 pełniło bądź co bądź pojawienie się na Netfliksie świetnego serialu w uniwersum gry z podtytułem Edgerunners. Co jasne, w międzyczasie weszło też mnóstwo aktualizacji, jednak żadna z nich nie wpłynęła na sytuację w takim stopniu. Wkrótce zobaczymy, czy Phantom Liberty nas zachwyci.

Phantom Liberty Tour is officially on!



We’re about to visit 8 cities, where you’ll get a chance to meet us and be one of the first to experience Cyberpunk 2077: Phantom Liberty!



Interested? Preem!

Visit the official website to find more details and sign up:… pic.twitter.com/mjIS5DaZVi