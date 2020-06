Crysis 3, NFS Heat, Dragon Age: Inquisition i inne gry EA na Steam

O tym, że koncern Electronic Arts ponownie podjął się współpracy z firmą Valve, pisaliśmy na łamach PurePC pod koniec października ubiegłego roku. Wówczas na platformę Steam trafiła część gier z portfolio EA, w tym debiutujące później nowości pokroju Star Wars Jedi: Fallen Order. Temat ucichł na długie miesiące, ale „Elektronicy” właśnie sobie przypomnieli, publikując na Steamie kolejne produkcje ze swojego katalogu, takie jak Crysis 3, Dragon Age: Inquisition, Need For Speed Rivals i Heat, Mirror’s Edge Catalyst czy seria Unravel. Dzisiaj swoją premierę ma również kolekcja Command & Conquer Remastered. Plany EA w odniesieniu do Steama sięgają jednak jeszcze dalej, bo obejmują usługę abonamentową EA Access.

W sumie Electronic Arts rozszerzyło listę dostępnych gier na Steamie o trzynaście pozycji. Czternaście, jeśli wliczymy w to debiutujący dzisiaj pakiet zremasterowanych pierwszych części z serii Command & Conquer. Trzeba jednak zaznaczyć, że udostępnione tytuły EA na platformie firmy Valve wymagają tak czy siak konta oraz klienta Origin. Dotyczy to również starszych produkcji, takich jak Dragon Age II. Informację o konieczności aktywacji w zewnętrznej usłudze znajdziecie po prawej stronie w kartach produktu. Oto pełna lista gier, które trafiły na Steama:

Burnout Paradise Remastered

Crysis 3

Dragon Age 2

Dragon Age: Inkwizycja

Fe

Mirror's Edge Catalyst

Need for Speed

Need for Speed Rivals

Need for Speed Heat

Plants vs. Zombies: Bitwa o Neighborville

Sea of Solitude

Unravel

Unravel Two

Z okazji udostępniania wybranych tytułów na Steamie EA uruchomiło promocję na część z nich. Możecie je kupić teraz w obniżonej cenie nawet o 75%. Kolejne produkcje będą dodawane stopniowo, a wśród nich znajdzie się oczekiwane Apex Legends (łącznie w najbliższym okresie zostanie dodanych przeszło 25 tytułów). Firma Electronic Arts przypomniała również o tym, że wkrótce na platformie Valve wystartuje znana posiadaczom konsol usługa subskrypcyjna EA Access (odpowiednik Origin Access). Niestety, nie ujawniono żadnych szczegółów – ani na temat biblioteki, ani ceny. Prawdopodobnie będzie ona uboższa niż aktualna oferta Origin Access. Więcej z pewnością dowiemy się podczas konferencji EA Play Live, która została zaplanowana na 12 czerwca na godzinę 1:00 czasu polskiego. Zostaną ogłoszone na niej także nowe gry.

