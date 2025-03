Crusader Kings III - otrzymało oficjalne wsparcie dla języka polskiego, dzięki współpracy twórców z polskimi moderami

Crusader Kings III, strategia czasu rzeczywistego od Paradox Interactive, wydana 1 września 2020 roku, po czterech latach rozwoju doczekała się oficjalnego wsparcia dla języka polskiego. Lokalizacja obejmuje całą grę oraz liczne dodatki, a jej premiera zbiegła się z wprowadzeniem do sprzedaży DLC oferującego słowiańskie warianty ubioru dla postaci. Fundamentem polskiej wersji językowej była rozwijana przez społeczność modyfikacja, która przez lata cieszyła się dużym uznaniem.

Crusader Kings III otrzymało oficjalne wsparcie dla języka polskiego, dzięki współpracy Paradox Interactive z polskimi moderami tworzącymi modyfikację Crusader Kings III Spolszczenie od 28 listopada 2020 roku.

Paradox Interactive, we współpracy z moderami: Santroy, Hora, Witcher, sano2 i Blizzer, ogłosiło oficjalne wsparcie dla języka polskiego w grze Crusader Kings III. Wspomniani moderzy przez lata rozwijali popularną modyfikację Crusader Kings III Spolszczenie, która miała swój początek już 28 listopada 2020 roku, zaledwie kilka miesięcy po premierze gry. Projekt zakończył się na wersji 1.68, a jego lista zmian rozciąga się na piętnaście stron. Polskie tłumaczenie obejmuje wyłącznie warstwę tekstową gry, ponieważ audio skupia się na muzyce i dźwiękach otoczenia, bez dialogów. Moderzy w przeszłości na bieżąco aktualizowali spolszczenie, dostosowując je do kolejnych aktualizacji gry, a także tłumacząc nowe funkcje i wydarzenia. W ramach modyfikacji udało się przetłumaczyć również dodatki Fate of Iberia, Royal Court, Northern Lords, a także częściowo Tours & Tournaments oraz Friends & Foes.

Język polski jest już dostępny w ustawieniach gry Crusader Kings III po zaktualizowaniu do najnowszej wersji. Wprowadzenie polskiej lokalizacji zbiegło się z premierą DLC West Slavic Attire, które wprowadza słowiańskie stroje, takie jak korony Bolesława I Chrobrego i Kazimierza III Wielkiego, oraz historyczne bronie, w tym Szczerbiec – miecz koronacyjny polskich królów. Dodatkowo, w trakcie Steam Autumn Sale 2024, Crusader Kings III jest dostępne w promocyjnej cenie 69,59 zł (zamiast 231,99 zł), a przeceną objęto również liczne dodatki do gry. Poglądową wydajności gry można znaleźć tutaj. Wprowadzenie języka polskiego do gry to idealna okazja, by zapoznać się z tą uznaną strategią czasu rzeczywistego.

Źródło: Steam, Paradox Interactive