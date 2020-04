Crucial P2 - Tanie dyski SSD M.2 NVMe z pamięciami QLC NAND

Pierwsze konsumenckie nośniki półprzewodnikowe były pieruńsko drogie, miały szalenie małą pojemność, a przy tym nie można było im odmówić awaryjności. Innymi słowy był to produkt skierowany do entuzjastów nowych technologii i to głównie tych najbardziej zapalonych. Z biegiem lat i postępem technologii wszystkie z wymienionych wad zostały niemalże wyeliminowane. Dzisiaj podstawowy SSD na system i najważniejsze aplikacje można umieścić w zestawie komputerowym nawet za 2000 złotych. A wraz z pamięciami QLC NAND nośniki półprzewodnikowe stają się jeszcze tańsze. Crucial zaprezentował właśnie swoją drugą generację tego typu SSD typu M.2 NVMe z oznaczeniem P2.

Crucial P2 wyceniony został na około 280 złotych za model o pojemności 250 GB oraz 320 złotych za większy wariant o pojemności 500 GB.

Crucial P2 to następca obecnej na rynku od półtora roku serii P1, który pochwalić się może wyższymi prędkościami dla odczytu sekwencyjnego. Mamy tutaj do czynienia z nośnikiem półprzewodnikowym typu NVMe korzystającym z interfejsu PCI-Express 3.0 x4 oraz złącza M.2 2280. Na czarnym laminacie znajdziemy kości pamięci QLC NAND oraz pamięć cache typu DRAM. Deklarowana przez producenta wydajność wygląda następująco:

Crucial P2 250 GB : Odczyt sekwencyjny do 2100 MB/s; Zapis sekwencyjny do 1150 MB/s

: Odczyt sekwencyjny do 2100 MB/s; Zapis sekwencyjny do 1150 MB/s Crucial P2 500 GB: Odczyt sekwencyjny do 2300 MB/s; Zapis sekwencyjny do 940 MB/s

Nośniki półprzewodnikowe Crucial P2 objęte są 5-letnią gwarancją producenta ograniczoną współczynnikiem TBW na poziomie 150 TB. To pozytywna zmiana, bowiem wcześniej Crucial P1 500 GB miał TBW wynoszące 100 TB. Sugerowane ceny w europie to 59 euro za model o pojemności 250 GB oraz 70 euro za większy wariant o pojemności 500 GB. Daje nam to około 280 i 320 złotych. Pytanie czy podobnie jak w pierwszej generacji SSD na kościach QLC NAND od tego producenta zobaczymy większe pojemności w postaci 1 TB i 2 TB?

Źródło: Crucial