Crimson Desert - Pearl Abyss wypuszcza kolejny ciekawy gameplay. Prezentacja długiego, efektownego starcia z jednym z bossów

Uniwersum zapoczątkowane przez Black Desert za jakiś czas zostanie w istotny sposób powiększone. I nie chodzi bynajmniej o jakąś kolejną wariację MMORPG, tylko całkiem atrakcyjnie wyglądającą grę akcji, która może być nie lada wydarzeniem. O premierze nie wiemy na razie absolutnie nic, natomiast w przeciągu ostatnich miesięcy deweloperzy dzielili się całkiem sporą ilością materiałów. Teraz wpadła kolejna partia, której w szczególności warto się przyjrzeć.

Podzielono się nowym gameplayem Crimson Desert, na którym główny bohater mierzy się z interesującym bossem.

Mimo potencjału na razie projekt od Pearl Abyss to jedna wielka niewiadoma. Premiera została przerzucona na czas nieokreślony, toteż trudno ocenić, na ile materiały, którymi dzielą się deweloperzy, znajdą swoje odzwierciedlenie na okres faktycznej premiery. Na pewno wyróżniają się wśród nadchodzących RPG akcji czy to ładną oprawą i efektownymi animacjami, czy intrygującym klimatem, mogącym przywodzić na myśl choćby Grę o tron. Imponująco prezentują się również pokazy pomysłowych walk z bossami.

Teraz na przykład zademonstrowano pojedynek z niejaką Hexe Marie. Jako że mamy do czynienia ze składającą się z kilku faz konfrontacją, trwa ona grubo ponad 5 minut. Przeciwniczka jest bardzo trudna do trafienia i wyprowadza różnorodne ataki, a ponadto co rusz przywołuje w ramach wsparcia sługusów. Ale to także pole do popisu dla zestawu umiejętności naszej postaci, korzystającej z miecza, tarczy czy łuku. Warto zwrócić uwagę na animację poszczególnych kombinacji ciosów tudzież kontrowania wypadów wroga. Wrażenie robią przy tym efekty zaklęć i płynnie wkomponowane w rozgrywkę cutscenki.

