Recenzja Creative Aurvana Ace Mimi. Ich największą zaletą jest jakość dźwięku. Sprawdź, czy warto je kupić

Creative Aurvana Ace Mimi to bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z przetwornikami wykonanymi w technologii xMEMS, które są małe, ale mogą przenosić bardzo szeroki zakres częstotliwości, w tym przypadku producent deklaruje od 5, aż do 40000 Hz. W praktyce okazało się, że jakość dźwięku jest zdecydowanie największą zaletą tych słuchawek, choć nie jedyną. Interesująca jest też funkcja personalizacji dźwięku, użytkownik do dyspozycji ma oczywiście ANC i tryb transparentny, a także dość dobre mikrofony, niezły czas pracy, ładowanie bezprzewodowe i konstrukcję odporną na zachlapanie. Słowem: Creative Aurvana Ace Mimi zapowiadają się całkiem interesująco, zwłaszcza że są o połowę tańsze od flagowych słuchawek TWS na rynku, a pod względem brzmienia im przynajmniej dorównują.

Autor: Tomasz Duda

Małe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe to rzecz powszechna. Prawie każdy takie ma, a jeśli nie ma, to może kupić relatywnie tanio, bo wybór jest ogromny. Rzecz jasna podczas szukania odpowiedniego modelu warto zwracać uwagę na kilka różnych rzeczy, ale w mojej opinii najważniejszą cechą wszystkich słuchawek jest jakość dźwięku. Tutaj Creative Aurvana Ace Mimi zdecydowanie się wyróżniają. Oprócz klasycznych przetworników dynamicznych o średnicy 10 mm, które służą do reprodukowania tonów niskich, zastosowano tutaj przetworniki półprzewodnikowe xMEMS, mające oferować lepszą szczegółowość i czystość podczas przenoszenia wyższych tonów. Korzystają one z technologii piezoelektrycznej, z małą krzemową membraną. Mają one szansę pokazać swoje możliwości w tych słuchawkach, ponieważ wspierany jest tutaj kodek LDAC, a oprócz tego LC3, AAC oraz oczywiście SBC.

Creative Aurvana Ace Mimi to słuchawki podobne do testowanego wcześniej modelu Aurvana Ace 2, ale mają dodaną personalizację dźwięku i kilka innych zmian. Na pierwszy rzut oka w zasadzie niczym się nie wyróżniają, ale oferują zaskakująco wysoką jakość dźwięku, która pasowałaby nawet do słuchawek za ponad 1000 zł, a Aurvana Ace Mimi są prawie dwa razy tańsze.

Tak naprawdę to nie pierwszy raz, kiedy mam okazję testować słuchawki wyposażone w xMEMS, bo w połowie ubiegłego roku testowałem model Creative Aurvana Ace 2, na którym bazuje nowszy Aurvana Ace Mimi. Jednak już teraz mogę wymienić trzy rzeczy, które w tym drugim są lepsze. Po pierwsze: jak sama nazwa wskazuje, słuchawki powstały we współpracy z firmą Mimi Hearing Technologies, która zajmuje się m.in. technologią personalizacji dźwięku. Jeśli mam być szczery, to absolutnie w to nie wierzyłem i uznawałem za zwykły chwyt marketingowy… aż do momentu, gdy wykonałem odpowiedni test i włączyłem personalizację słuchawek w aplikacji. Efektów nie da się jednoznacznie opisać, ponieważ dla każdej osoby są one inne, gdyż test ma na celu rozpoznanie wrażliwości lewego i prawego ucha na konkretne częstotliwości oraz niskie poziomy głośności. W każdym razie u mnie personalizacja dała wyraźny i pozytywny efekt w postaci znacznie lepiej słyszalnych tonów wysokich. Co ciekawe, wracając na sekundę do kwestii kodeków, warto zauważyć, że starsze Aurvana Ace 2 nie wspierały LDAC, ale za to miały AptX / AptX Lossless / AptX Adaptive, plus LC3, AAC i SBC.

Creative Aurvana Ace Mimi Creative Aurvana Ace 2 Motorola Moto Buds+ Konstrukcja Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Wodoszczelność IPx5

(mocniejsze zachlapanie, pot) IPx5

(mocniejsze zachlapanie, pot) IPx5

(mocniejsze zachlapanie, pot) Sterowanie panele dotykowe panele dotykowe panele dotykowe Łączność Bluetooth 5.3 LE Audio, multipoint, Auracast Bluetooth 5.3 LE Audio, multipoint, Auracast Bluetooth 5.3, multipoint Wspierane kodeki LDAC, LC3, AAC, SBC aptX Lossless, aptX, aptx Adaptive, LC3, AAC, SBC LHDC 5.0, AAC, SBC

efekty: Dolby Atmos, Dolby Head Tracking ANC tak tak tak Tryb przezroczysty tak tak tak Deklarowany czas pracy 7 godzin (słuchawki bez ANC),

5 godzin (słuchawki z ANC),

28 godzin (wraz z etui bez ANC),

20 godzin (wraz z etui z ANC) 6 godzin (słuchawki bez ANC),

4 godziny (słuchawki z ANC),

24 godziny (wraz z etui bez ANC),

16 godziny (wraz z etui z ANC) 8 godzin (słuchawki bez ANC),

6 godzin (słuchawki z ANC),

38 godzin (wraz z etui bez ANC),

b/d (wraz z etui z ANC) Pojemność akumulatora 52 mAh w każdej słuchawce,

470 mAh w etui 52 mAh w każdej słuchawce,

470 mAh w etui b/d Ładowanie indukcyjne w standardzie Qi,

przewodowe przez USB-C indukcyjne w standardzie Qi,

przewodowe przez USB-C indukcyjne w standardzie Qi,

przewodowe przez USB-C Pasmo przenoszenia 5 - 40000 Hz 5 - 40000 Hz b/d Przetworniki Podwójne:

MEMS + dynamiczne 10 mm Podwójne:

MEMS + dynamiczne 10 mm Podwójne:

dynamiczne

11 mm + 6 mm Mikrofony 6x, wielokierunkowe 6x, wielokierunkowe 6x, wielokierunkowe Obsługa asystentów głosowych Asystent Google, Siri (Apple) Asystent Google, Siri (Apple) Asystent Google Wymiary 34 x 25,8 x 23,3 mm (słuchawki),

64,7 x 49,1 x 26,9 mm (etui ładujące) 34 x 25,8 x 23,3 mm (słuchawki),

64,7 x 49,1 x 26,9 mm (etui ładujące) b/d (słuchawki)

60 x 49 x 25 mm (etui ładujące) Masa słuchawka: 4,7 g

etui: 37,2 g słuchawka: 4,7 g

etui: 37,2 g słuchawka: b/d

etui: 42,8 g Cena 559 zł 399 zł 399 zł

Po drugie: na papierze przetworniki są takie same, jak w Aurvana Ace 2, ale nawet bez włączonej personalizacji słychać było różnicę w górnej połowie pasma przenoszenia. Nowsze Aurvana Ace Mimi grały jeszcze czyściej, jaśniej i bardziej szczegółowo. A oprócz tego da się włączyć efekty Super X-Fi, w oddzielnej aplikacji SXFI. Tutaj efekty są potężne, ale… akurat ja się z nimi nie polubiłem, a przynajmniej nie w każdym gatunku muzycznym (więcej o tym, w dalszej części recenzji). Ponadto efekty SXFI działają tylko z plikami zapisanymi w pamięci smartfonu, czyli offline, ale już niestety nie z usługami streamującymi muzykę i filmy, które obecnie są bardziej popularne od plików. Po trzecie: Creative Aurvana Ace Mimi mają większe akumulatory w słuchawkach, więc same słuchawki wytrzymują około 1 godzinę dłużej od modelu Aurvana Ace 2, a wraz z etui 4 godziny dłużej. Dodatkowo etui ma funkcję indukcyjnego ładowania w standardzie Qi. Na pokładzie są też 3 mikrofony MEMS, a cała konstrukcja ma wodoszczelność IPx5, czyli wytrzyma silne zachlapanie i deszcz. Cena w chwili pisania tej recenzji wynosiła 559 zł, ale zanim napiszę, czy jest ona odpowiednia, to zapoznajmy się ze szczegółami konstrukcji i funkcjonalności tych słuchawek.