Test słuchawek Creative Aurvana Ace 2. Ładna stylistyka, dobry dźwięk, ANC i wodoszczelność. Jednak wady też się znajdą

Mnóstwo osób lubi słuchać muzyki nie tylko w domu, ale również poza nim, co oznacza, że potrzebują słuchawek małych, lekkich i łatwych w przenoszeniu. W obecnych czasach normą jest również to, że takie osoby wybierają prawdziwie bezprzewodowe słuchawki, określane ogólnie jako TWS. Do takich należy właśnie prezentowany w tym artykule model Creative Aurvana Ace 2. Rzecz jasna wygoda używania to nie jedyna istotna cecha słuchawek. Jeszcze ważniejsza jest jakość dźwięku, a wielu potencjalnych nabywców przykłada dużą wagę również do czasu pracy na akumulatorze, atrakcyjnego wyglądu, dobrze działającego ANC i trybu przezroczystego oraz oczywiście ceny. Cóż, Creative Aurvana Ace 2 do tanich nie należą, ale z całą pewnością mają kilka asów w rękawie i wyróżniają się pod względem stylistyki. Zapraszam do recenzji tych bardzo interesujących słuchawek.

Autor: Tomasz Duda

Jakie cechy słuchawek Aurvana Ace 2 warto wyróżnić już na początku? Zacznijmy od tego, że opisywany model wyposażony jest w dwa przetworniki w każdej słuchawce. Ma to konkretne znaczenie pod względem charakterystyki brzmienia, ale nie byłoby niczym szczególnym, gdyby nie fakt, że w Aurvana Ace 2 oprócz przetworników dynamicznych, zastosowano rzadko spotykane przetworniki typu MEMS (Micro-ElectroMechanical System), wykorzystujące technologię piezoelektryczną, z małą, krzemową membraną. Podobne komponenty są spotykane w słuchawkach, ale zazwyczaj nie do odtwarzania dźwięku, lecz zupełnie przeciwnie, do jego przechwytywania. Innymi słowy: membrany MEMS są stosowane w mikrofonach, ale tutaj użyto ich również do odtwarzania audio. Odpowiedzialne są za wyższe częstotliwości, a dolna część pozostaje w gestii klasycznych przetworników dynamicznych. Według deklaracji pasmo przenoszenia ma wynosić aż 5 – 40000 Hz, co byłoby imponujące, jak na słuchawki Bluetooth. Własny wykres zaprezentuję w dalszej części testu.

Aurvana Ace 2 zapowiadają się obiecująco. Bardzo ciekawy wygląd, po dwa przetworniki w każdej słuchawce, odporność na zachlapanie, ładowanie indukcyjne, ANC, tryb przezroczysty, kodek aptX Lossless, LE Audio, konfigurowalna obsługa dotykowa. Producent oferuje sporo, ale czy wystarczająco dużo w stosunku do ceny i czy znajdą się jakieś istotne wady? Zobacz recenzję.

Pracę przetworników można docenić dopiero po włożeniu słuchawek do uszu, natomiast zanim jeszcze to zrobimy, w oczy może rzucić się nietypowa stylistyka. Całe etui ładujące jest półprzezroczyste i można bez problemu zaobserwować jego komponenty wewnętrzne, takie jak choćby akumulator, cewkę do ładowania indukcyjnego, płytkę z elektroniką czy magnesy. Same słuchawki też są częściowo przezroczyste, więc widać w nich przetworniki, przewody itp. Jasne, że taki zabieg może się podobać albo nie, jednak trzeba przyznać, że Aurvana Ace 2 wyróżniają się z tłumu. Słuchawki są też do pewnego stopnia wodoszczelne, bo spełniają standard IPx5, więc można je używać podczas ćwiczeń fizycznych. Warto jednak zauważyć, że nie mają one żadnych silikonowych wypustek lub pałąków, zabezpieczających przed wypadaniem z uszu, więc nie są to typowe słuchawki sportowe. Jeśli chodzi o obsługę, to jest ona dotykowa i konfigurowalna.

Creative Aurvana Ace 2 Motorola Moto Buds+ Teufel Real Blue TWS 3 Konstrukcja Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Wodoszczelność IPx5 (mocniejsze zachlapanie, pot) IPx5 (mocniejsze zachlapanie, pot) IPx4 (zachlapanie, pot) Sterowanie panele dotykowe panele dotykowe panele dotykowe Łączność Bluetooth 5.3 LE Audio, multipoint Bluetooth 5.3, multipoint Bluetooth 5.3, multipoint Wspierane kodeki aptX Lossless, aptX, aptx Adaptive, AAC, LC3, SBC LHDC 5.0, AAC, SBC

efekty: Dolby Atmos, Dolby Head Tracking AAC, SBC ANC tak tak tak Tryb przezroczysty tak tak tak Deklarowany czas pracy 6 godzin (słuchawki bez ANC),

4 godziny (słuchawki z ANC),

24 godziny (wraz z etui bez ANC),

16 godziny (wraz z etui z ANC) 8 godzin (słuchawki bez ANC),

6 godzin (słuchawki z ANC),

38 godzin (wraz z etui bez ANC),

b/d (wraz z etui z ANC) 9 godzin (słuchawki bez ANC),

6 godzin (słuchawki z ANC),

37 godzin (wraz z etui bez ANC),

24 godziny (wraz z etui z ANC) Pojemność akumulatora 52 mAh w każdej słuchawce,

470 mAh w etui b/d 45 mAh w każdej słuchawce,

400 mAh w etui Ładowanie indukcyjne w standardzie Qi,

przewodowe przez USB-C, indukcyjne w standardzie Qi,

przewodowe przez USB-C, indukcyjne w standardzie Qi,

przewodowe przez USB-C, Pasmo przenoszenia 5 - 40000 Hz b/d 10 - 20000 Hz Przetworniki Podwójne:

MEMS + dynamiczne 10 mm Podwójne:

dynamiczne

11 mm + 6 mm Dynamiczne, 12 mm Mikrofony 6x, wielokierunkowe 6x, wielokierunkowe 6x, wielokierunkowe Obsługa asystentów głosowych Asystent Google, Siri (Apple) Asystent Google Asystent Google, Siri (Apple) Wymiary 34 x 25,8 x 23,3 mm (słuchawki),

64,7 x 49,1 x 26,9 mm (etui ładujące) b/d (słuchawki)

60 x 49 x 25 mm (etui ładujące) 24 x 21 x 18 mm (słuchawki),

71 x 36 x 34 mm (etui ładujące) Masa słuchawka: 4,7 g

etui: 37,2 g słuchawka: b/d

etui: 42,8 g słuchawka: 5,8 g

etui: b/d Cena 699 zł 499 zł 689 zł

Wśród innych ważnych cech warto wyróżnić wsparcie dla kodowania Qualcomm aptX Lossless oraz aptX Adaptive, a także AAC i LC3. Jest więc spora szansa na uzyskanie wysokiej jakości dźwięku, oczywiście pod warunkiem, że smartfon lub inny odtwarzacz użytkownika będzie to w stanie w pełni wykorzystać. Łączność bezprzewodowa to Bluetooth 5.3 z LE Audio. Jeśli jednak ktoś chciałby korzystać z trybu Auracast / Unicast, to konieczny będzie odpowiedni odbiornik LE Audio. Rzecz jasna nie mogło tutaj zabraknąć również tak podstawowych rzeczy, jak ANC, czyli aktywna redukcja szumu, która jest adaptacyjna i może płynnie dostosowywać intensywność działania, a także tryb przezroczysty (Ambient). Słuchawki mają łącznie sześć mikrofonów i technologię cVc, czyli redukcję szumów podczas rozmów telefonicznych. Jestem pewny, że interesuje Was też czas pracy. Według deklaracji producenta dostajemy 6 godzin na samych słuchawkach lub 24 godziny włącznie z etui. Cóż, nie jest to wynik ani imponujący, ani tragicznie słaby. Z całą pewnością będzie to wymagało realnego sprawdzenia podczas słuchania muzyki, czego oczywiście nie zabraknie w tej recenzji. Zapraszam serdecznie.