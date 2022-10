Corsair Katar Elite Wireless - kolejna mysz z uznanej serii ląduje w sklepach. Oferuje łączność Bluetooth + 2.4 GHz

Serię myszek Katar od marki Corsair z pewnością już znacie. Znajdziemy w niej m.in. przewodowy model Katar Pro, który w cenie ok. 100 złotych bije na głowę niejedną gamingową mysz. Tym razem kalifornijski producent wprowadza do swojej oferty model Katar Elite Wireless, a więc model bezprzewodowy. Cechy szczególne myszy to dwa rodzaje łączności (Bluetooth + 2.4 GHz), niska waga (69 g) oraz raportowanie na poziomie 2000 Hz.

Corsair Katar Elite Wireless nie odbiega kształtem i wymiarami od pozostałych myszy z tej serii. Mierzy więc w najszerszych miejscach ok. 116 x 64 x 38 mm. Gryzoń jest w pełni symetryczny, jednak ze względu na boczne przyciski, dedykowany jest raczej graczom praworęcznym. Za kliknięcia odpowiadają przełączniki marki Omron o żywotności 60 milionów, zaś sercem myszki jest autorski czujnik Marksman o maksymalnej rozdzielczości 26 tys. DPI.

Mamy tu także jednostrefowe podświetlenie RGB oraz 6 przycisków programowalnych w oprogramowaniu iCUE. Wracając do kwestii łączności, przy pracy z wykorzystaniem Bluetootha mysz na jednym ładowaniu ma działać do 110 h. Z kolei przełączając się na łączność Slipstream 2.4 GHz o niskich opóźnieniach (sugerowane 0,5 ms), bateria ma wystarczać na 60 h. Na koniec warto dodać, że na spodzie urządzenia przewidziano schowek dla dongla USB.

Źródło: Corsair