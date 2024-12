Command & Conquer: Generals - klasyk i dodatek Zero Hour dostają mody poprawiające działanie z okazji premiery na Steamie

Kilka dni temu na Steamie pojawił się zestaw nie lada okazji. Trafiły tam bowiem wreszcie kultowe gry Electronic Arts - warto przy tym odnotować, że jeszcze przez kilka dni możemy zakupić za świetne ceny egzemplarze z serii Populous czy właśnie Command & Conquer. Co jasne, premiera owych klasyków miała miejsce dawno temu, przez co uruchomienie ich na najnowszym sprzęcie może być nieco problematyczne. Ale społeczność moderska nie śpi.

Command & Conquer: Generals oraz jego rozszerzenie Zero Hour otrzymały najnowszą wersję modyfikacji GenPatcher, dostosowującą tytuły do sprzętów z aktualnym systemem i dodającą wiele ważnych usprawnień.

Fani legendarnej serii strategii czasu rzeczywistego powinni sprawdzić Command & Conquer The Ultimate Collection. Dzięki zniżce takie odsłony, jak Red Alert, Tiberium Wars, czy Generals są do zakupienia za zaledwie 50 zł. W przypadku tej ostatniej wraz z dodatkiem Zero Hour możemy mówić o sporym udogodnieniu dla graczy. Już teraz do ściągnięcia jest mod GenPatcher w wersji 2.07a. Należy zwrócić uwagę, że przy instalacji niektóre antywirusowe programy mogą błędnie uznać go za złośliwy plik, choć oczywiście nie powinien wyrządzić żadnej krzywdy naszemu komputerowi (o czym zresztą świadczy jego popularność w ostatnich dniach). Godne wzmianki jest też to, że modyfikacja jest kompatybilna nie tylko z wersjami na Steam, ale także poprzednimi, czyli chociażby z Originem, przynosząc mnóstwo udogodnień.

Z pewnością zarówno Command & Conquer: Generals, jak i Zero Hour są spokojnie do ogrania w surowych wersjach na Steamie. Mimo to pewne anachronizmy mogą popsuć rozgrywkę, dlatego warto wyposażyć się w GenPatchera. Poinstaluje on nam na przykład pewne wersje pakietu Visual++, czy inne ważne dla poprawnego działania aspekty, a także doda aktualne patche. W szczególności warto jeszcze wymienić naprawę niejednego uszkodzonego elementu - jak wszelkiego rodzaju skrótów, poprawne uruchamianie gry w oknie dla wersji z EA App lub Origin tudzież sprawdzanie poprawności dla potencjalnie niestabilnych graficznych sterowników Intela. Niezwykle przydatne jest narzędzie GenTool, dzięki któremu między innymi zyskamy wsparcie dla szerokiego ekranu, nowe opcje przy kontrolowania kamery, a nawet anty-cheaterskie rozwiązania. No i wreszcie GenPatcher może dostarczyć dużo dodatkowej zawartości w postaci misji czy różnej maści kampanii przygotowanej przez społeczność - tak single-, jak multiplayer.

Źródło: GenPatcher