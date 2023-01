Civilization VI - deweloperzy z Firaxis Games szykują kolejne DLC. Rulers of China wprowadzi przywódców Państwa Środka

Pomimo, że ta niezwykle udana odsłona Cywilizacji jakiś czas temu przekroczyła już sześć lat, ekipa z Firaxis Games nie ma najmniejszego zamiaru zwalniać kroku i odpuszczać jej prężnego rozwoju. Tym samym pojutrze na rynek wejdzie nowe rozszerzenie rozpoczętego kilka miesięcy temu cyklu. Wzbogaci ono i tak już niesamowicie rozrośniętą ofertę o trójkę cesarzy Chin z różnych okresów tego potężnego narodu. A w drodze znajdują się następni przełomowi liderzy.

Już 19 stycznia deweloperzy wprowadzą kolejne DLC - Rulers of China. Tym samym zapoczątkowany na jesieni ubiegłego roku rozszerzeniem Great Negotiators Leader Pass zyskuje całkiem zachęcające rozszerzenie.

Pojawi się zatem trójka nowych przywódców - tym razem związanych z Państwem Środka. Pierwszy z nich to Yongle, trzeci cesarz Chin dynastii Ming i zarazem czwarty syn Hongwu, założyciela tejże, który panował pomiędzy 1402 a 1424 rokiem, aż do jego śmierci. Następnie do gry zawita także Qi Shi Huang - cesarz, który w 221 r. p.n.e. doprowadził do zjednoczenia podzielonego na sześć mniejszych państewek narodu. Na deser dostaniemy zaś Wu Zetian, będącą jedyną jak dotąd cesarzową Chin pomiędzy 665 a 705 rokiem naszej ery.

Bynajmniej jednak nie będzie to ostatnie DLC w najbliższym czasie. Możemy się spodziewać zestawu Rulers of Sahara, wprowadzającego przede wszystkim egipskich hegemonów, czyli Ramzesa i Kleopatrę, a wraz z nimi założyciel Imperium Mali - Sundiata Keita. Dojdzie również DLC pt. Great Builders, w skład którego wejdzie bizantyjska cesarzowa Teodora oraz reprezentujący Niemcy Ludwik II. Wreszcie doczekamy się Rulers of England, sprowadzającego reprezentujących Anglię Elżbietę I i Wiktorię, a dla wielbicieli skandynawskich klimatów Haralda Srogiego prosto z Norwegii. Zdecydowanie zatem drzemie w tej grze jeszcze niemały potencjał.

