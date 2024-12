ChatGPT staje się wyszukiwarką internetową. Darmowy rywal dla Google, który ma znacznie większe możliwości

Aktualnie OpenAI jest w trakcie 12-dniowej kampanii, w której każdego dnia ogłaszane są informacje związane z produktami tej firmy. I tak pierwszego dnia przedstawiono ChatGPT Pro, trzeciego udostępniono generator filmów Sora, a ósmego do chatbota ChatGPT dodano funkcję wyszukiwarki, która została zaprezentowana już jakiś czas temu, ale była dostępna dla wybranych użytkowników. Od teraz każdy może już korzystać z usługi jak z wyszukiwarki, która może konkurować z Google.

Wyszukiwarka Google doczekała się godnej konkurencji, która wspomagana jest "sztuczną inteligencją". ChatGPT może bowiem przeszukać dla nas wiele stron w krótkim czasie, aby odpowiedzieć na każde pytanie.

Co prawda ChatGPT już wcześniej mógł skorzystać z Internetu, aby wyszukać dla nas konkretne treści, natomiast ta opcja nie była do tej pory tak funkcjonalna. Chatbot może bowiem znaleźć informacje na temat wybranego miejsca, a w aplikacji mobilnej uzyskamy nawet link do wyznaczenia do niego trasy. Wyniki ze wszystkich przeszukanych stron będą wygodnie podsumowane, więc nie trzeba się udawać na każdą z nich z osobna - dzięki temu możemy uniknąć przeprawy przez opcjonalny gąszcz reklam. W praktyce rozwiązanie wypada całkiem dobrze, a w wielu (jeśli nie w większości) przypadków jest lepsze od Google.

Trzeba przyznać, że dzisiejsza technologia jest pod wieloma względami zaskakująca. W ciągu kilku sekund chatbot jest w stanie zapoznać się z treścią z całkiem pokaźnej liczby stron internetowych, a dodatkowo wyciągnąć z nich informacje, które będą odpowiedzią na nasze pytanie. Otrzymamy też linki do konkretnych miejsc w witrynach, z których pochodzą określone treści. OpenAI udostępnia za darmo opcję przekształcenia ChatGPT w wyszukiwarkę internetową dla wszystkich użytkowników na całym świecie, więc wystarczy otworzyć aplikację lub przejść na stronę chatbota, aby z niej skorzystać (należy najpierw nacisnąć ikonkę globu ziemskiego).



-

Źródło: OpenAI