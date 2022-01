Canon podpowiada użytkownikom, jak ominąć błędy przy użyciu nieoryginalnych kaset z tonerem. To nie wszystko

Braki na rynku półprzewodników wpływają na dostępność przeróżnych urządzeń oraz akcesoriów. Problem dotknął również znanego producenta drukarek, skanerów i aparatów. Co ciekawe, producent nie zamierza odbić sobie tego na klientach. Przeciwnie, użytkownicy wybranych urządzeń marki Canon mają powody do radości. Producent zdecydował się bowiem na istotny krok, który potencjalnie może zmniejszyć koszt użytkowania drukarki. Firma zgodziła się bowiem na stosowanie nieoryginalnych tonerów. W ramach akcji informacyjnej użytkownicy otrzymali instrukcję obejścia zabezpieczeń utrudniających korzystanie z zamienników. To nie koniec zmian, natomiast trzeba zaznaczyć, że wiąże się z nimi jeden minus.

Canon rezygnuje z zabezpieczenia przed stosowaniem zamienników tonerów. Wszystko przez braki na rynku półprzewodników, które uniemożliwiają realizację dostaw odpowiednich rozwiązań.

Dział wsparcia Canon.de potwierdził, że niedobór chipów ma negatywny wpływ na dostępność materiałów do wybranych urządzeń wielofunkcyjnych serii ImageRunner. Chipy stosowane dotychczas w tonerach miały za zadanie zabezpieczać przez korzystaniem z zamienników, a co za tym idzie – firma była zmuszona podjąć pewne decyzje. Canon rozesłał do użytkowników wybranych „drukarek” informację z instrukcją obejścia zabezpieczenia. Uściślając – chodzi o obejście komunikatu błędu. Na stronie wsparcia znajdziemy dokładny scenariusz postępowania, który najczęściej ogranicza się do jednego lub dwóch kliknięć.

Sęk w tym, że działanie może upośledzić jedną z istotniejszych funkcji. Wspomniany chip stanowiący swoiste zabezpieczenie, odpowiada dodatkowo za dostarczanie informacji o poziomie tonera w kasecie. W przypadku „aktywnego” zabezpieczenia, podczas używania zamienników, użytkownicy mogli spotkać się z komunikatem o wyczerpaniu tonera. Teraz rzeczona kwestia nie będzie stanowić dla nikogo problemu. Wystarczy zastosować się do kilku prostych instrukcji dostępnych na oficjalnej stronie marki Canon.

