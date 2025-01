Blackview BL9000 to wytrzymały smartfon mający dwa wyświetlacze, trzy aparaty, 12 GB RAM i baterię 8800 mAh

Blackview, jeden z pionierów w produkcji telefonów o podwyższonej wytrzymałości, wprowadza na rynek flagowy model, redefiniując pojęcie smartfona do zadań specjalnych. Blackview BL9000 charakteryzuje się unikalną konstrukcją z dwoma ekranami, pozwalającą użytkownikom doświadczyć nowej jakości w przypadku takich urządzeń. Oprócz pokazywania godziny, dodatkowy wyświetlacz pełni również funkcję odtwarzacza muzyki, licznika kroków, wskaźnika pogody, kompasu i aparatu. Jednak funkcjonalność na tym się nie kończy.

Blackview wprowadza na rynek flagowy model, redefiniując pojęcie smartfona do zadań specjalnych, bo Blackview BL9000 oprócz wytrzymałości oferuje dwa wyświetlacze, trzy aparaty i 12 GB RAM.

Blackview BL9000 będzie mógł pochwalić się 6,78-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości 2.4K oraz częstotliwością odświeżania 120 Hz. Gośniki Smart-PA Box będą dostrojone przez Harman AudioEFX, dysponując pięcioma trybami audio. Smartfon zostanie wyposażony w układ MediaTek 5G Dimensity 8020 z maksymalnie 24 GB (12 GB plus 12 GB rozszerzenia) pamięci RAM LPDDR4x i 512 GB pamięci ROM UFS 3.1. Na dodatek otrzymamy dwuzakresowe WiFi 6 dla lepszej łączności bezprzewodowej. Co więcej, Blackview BL9000 z baterią 8800 mAh obsługuje szybkie ładowanie 120 W, a dostępne będzie również ładowanie wsteczne o mocy 5 W. Smartfon będzie wyposażony w konfigurację trzech kamer: 50-megapikselowy aparat do selfie, 50-megapikselowy tylny aparat Samsung ISOCELL GN5 z funkcją Anti-shake OIS oraz 13-megapikselowy aparat szerokokątny z obsługą 120° i ultra-makro. Przednia i tylna kamera zapewnią nagrywanie wideo 4K z trybem upiększania, a zupełnie nowy algorytm ArcSoft 8.0 ma znacznie poprawić jakość obrazu.

Blackview BL9000 dzięki aluminiowej ramie i wzmocnionym gumowym narożnikom, doskonale radzi sobie w trudnych warunkach, jak również przeszedł szereg testów wojskowych takich jak MIL-SPEC 810H i wiodące IP68 i IP69K. Jego wyświetlacz, chroniony przez Corning Gorilla Glass 7 (Victus), obsługuje tryb rękawiczek 2.0 dla uzyskania lepszej czułości. Dodatkowo, Blackview BL9000 jest odporny na temperatury od -20°C do +60°C. Smartfon bazuje na systemie DokeOS 4.0 opartym na Androidzie 13, zapewniając użytkownikom wiele ulepszeń pod względem płynności, wygody, prywatności i personalizacji. Inne funkcje, w tym NFC, dwa gniazda dla kart SIM i nawigacja 4w1 (GPS o podwójnej częstotliwości), także czekają na odkrycie przez użytkowników. Blackview BL9000 zostanie wprowadzony na rynek w specjalnej cenie 329,99 USD z atrakcyjną 50% zniżką od 17 stycznia do 19 stycznia 2024 roku (wcześniejsza regularna cena to 659,98 USD). Działaj szybko - pierwszych 500 nabywców otrzyma dodatkową zniżkę na 299,99 USD, a do pierwszych 100 zamówień będą dołożone za darmo słuchawki Airbuds8!

Źródło: Blackview